Μάνος Ντερβ: Έχω μετανιώσει φορές που μπορεί να είπα κάτι για τα προσωπικά μου

Ο Μάνος Ντερβ μίλησε στην εκπομπή «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό» και αναφέρθηκε στην απόφασή του να αφήσει τη Θεσσαλονίκη για την Αθήνα, στην επαγγελματική αβεβαιότητα που αντιμετώπισε, αλλά και στη σχέση που έχει διαμορφώσει με τα social media.

«Όταν έφυγα εγώ από τη Θεσσαλονίκη, κυριολεκτικά σε μια βάρκα με προορισμό το άγνωστο, υπήρχε τελείως αβεβαιότητα. Επειδή είμαι ένας άνθρωπος που σιχαίνομαι την αβεβαιότητα, θέλω να είμαι σταθερά σε όλα», ανέφερε αρχικά.

Όπως παραδέχθηκε ο content creator, η αστάθεια που χαρακτηρίζει τον επαγγελματικό του χώρο τον δυσκόλεψε αρκετά, χωρίς ωστόσο να τον κάνει να εγκαταλείψει αυτό που αγαπά. «Με δυσκόλεψε πάρα πολύ αυτό και είναι ένας κλάδος που υπάρχει μια αβεβαιότητα. Σήμερα είναι “ναι”, αύριο θα είναι “δεν ξέρω”, αλλά το γουστάρω τόσο πολύ που το συνεχίζω», εξομολογήθηκε.

Ο Μάνος Ντερβ αναφέρθηκε στη συνέχεια στη διαχείριση της προσωπικής του ζωής μέσα από τα social media, αποκαλύπτοντας πως έχει μετανιώσει για ορισμένα πράγματα που επέλεξε να μοιραστεί δημόσια.

«Επειδή είναι κάτι πολύ καινούργιο για μένα, δεν ήξερα τι να δείξω και τι να μη δείξω. Οπότε πολλές φορές, πάνω στο ότι νιώθω πάρα πολύ άνετα με τα social media, μπορεί να είπα κάτι που πήρε μια μεγαλύτερη βαρύτητα, λίγο για τα πιο προσωπικά μου, λίγο για τα οικογενειακά μου, που το έχω λίγο ψιλομετανιώσει», είπε.

«Δεν φταίει ο κόσμος, φταίω εγώ που δεν ήξερα πώς να το επικοινωνήσω. Δεν γίνεται να βγαίνεις και να λες τα πάντα. Οπότε πλέον είμαι λίγο πιο συγκρατημένος», κατέληξε.