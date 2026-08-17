Χαλκιδική: Άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στο SEATRAC στα Νέα Φλογητά

Άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στο SEATRAC, τη ράμπα με μηχανισμό που επιτρέπει την πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα, στα Νέα Φλογητά Χαλκιδικής. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός είναι ο μοναδικός που υπάρχει στην παραλία και στην περιοχή.

Ο δήμος Νέας Προποντίδας με ανακοίνωση του ζητάει την κατανόηση και την υπομονή του κοινού και επισημαίνει ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την αποκατάσταση των ζημιών και την επαναλειτουργία του το συντομότερο δυνατό.