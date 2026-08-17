Μαρία Αναστασοπούλου: Στον βωμό του να πω κάτι, δεν σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί πίσω

Η Μαρία Αναστασοπούλου παραχώρησε συνέντευξη στη Νάνσυ Παραδεισανού και στο διαδικτυακό της κανάλι Nansou TV στο YouTube και, μεταξύ άλλων, μίλησε για την εξέλιξη του infotainment στην ελληνική τηλεόραση και τον τρόπο με τον οποίο ψυχαγωγικές εκπομπές έχουν εντάξει πλέον κοινωνικά θέματα στο περιεχόμενό τους.

«Το infotainment, που καθόμαστε εμείς και το συζητάμε ακόμα και το λέμε infotainment, είναι κάτι πάρα πολύ παλιό πια. Δηλαδή έχει γίνει το infotainment στην Ελλάδα. Ξεκίνησε από κάποιες εκπομπές που ήταν αμιγώς ενημερωτικές και έβαλαν κάποιες πινελιές, ταξίδια, το μεγαλύτερο κουλούρι της Θεσσαλονίκης. Μετεξελίχθηκαν σε κάτι που απλώθηκε στην τηλεόραση και τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο εκπομπές που υπάγονται υποτίθεται στο ψυχαγωγικό τμήμα καναλιού να ασχολούνται με κοινωνικά θέματα», ανέφερε η Μαρία Αναστασοπούλου.

Η δημοσιογράφος στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται σκληρές υποθέσεις από διαφορετικές τηλεοπτικές εκπομπές, επισημαίνοντας ότι το ίδιο γεγονός μπορεί να αντιμετωπιστεί με εντελώς διαφορετικό τρόπο.

«Ένα θέμα το οποίο μπορεί να είναι πάρα πολύ σκληρό από μόνο του, και συνέβη και πρόσφατα με τη δολοφονία ενός γνωστού ποινικολόγου, αλλιώς το παρακολούθησες στο Live You, αλλιώς το παρακολούθησες αλλού», σημείωσε.

Όταν η Νάνσυ Παραδεισανού σχολίασε πως «πάλι καλά που κάποιες εκπομπές δεν υπήρχαν και ήταν διακοπές», η Μαρία Αναστασοπούλου απάντησε: «Εντάξει, αυτό είναι θλιβερό που το λέμε βέβαια. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς, στον βωμό του να πω κάτι, δεν σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί πίσω και κυρίως μικρά παιδιά. Εμένα αυτό με ξεπερνάει».