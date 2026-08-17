Selena Gomez: Η σκληρή απάντηση του δικηγόρου της για τη μήνυση

Ο δικηγόρος της Selena Gomez δεν μάσησε τα λόγια του απαντώντας στη μήνυση που έχει κατατεθεί κατά της τραγουδίστριας και της μητέρας της, Mandy Teefey, σχετικά με την εταιρεία ψυχικής υγείας Wondermind.

«Οι ισχυρισμοί ότι η Selena Gomez εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε υποτιθέμενη “απάτη” ή άλλη παράνομη ενέργεια είναι παντελώς αβάσιμοι, τόσο από πραγματικής όσο και από νομικής άποψης», δήλωσε το Σάββατο στο Page Six ο δικηγόρος της Gomez στην υπόθεση, Mathew S. Rosengart.

Ο Rosengart δεσμεύτηκε ότι θα «αντιμετωπίσει σθεναρά αυτές τις ψευδείς κατηγορίες» και αποκάλυψε ότι η νομική ομάδα της τραγουδίστριας καταθέτει αίτηση για την απόρριψη των αβάσιμων αξιώσεων εναντίον της.

Η Selena Gomez, η μητέρα της Mandy Teefey και η πρώην συνεργάτιδά τους Daniella Pierson δέχθηκαν μήνυση για φερόμενη παραπλάνηση επενδυτών της Wondermind, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το Page Six. Η ίδια η εταιρεία κατονομάζεται επίσης ως εναγόμενη.

Ακόμη δύο εταιρείες, οι Wondermind SRS 44 LLC και Bespoke Wondermind LLC, κατέθεσαν τη μήνυση σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Delaware, υποστηρίζοντας ότι επένδυσαν 1,2 εκατομμύρια δολάρια στη Wondermind τον Σεπτέμβριο του 2022, αφού –όπως ισχυρίζονται– οι εναγόμενοι τους παρουσίασαν ψευδώς στοιχεία σχετικά με την εταιρεία.

Οι επενδυτές υποστηρίζουν ότι παραπλανήθηκαν ώστε να πιστέψουν πως η Wondermind «διέθετε την υποδομή, την ηγεσία και τους πόρους που απαιτούνταν» για να εξελιχθεί σε μια κερδοφόρα και μοναδική πλατφόρμα ψυχικής υγείας και ευεξίας.

Η 34χρονη τραγουδίστρια κατηγορείται επίσης ότι «αγνόησε» τη συμβατική υποχρέωσή της να συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη της εταιρείας ως επικεφαλής του μάρκετινγκ, αξιοποιώντας τη δημοτικότητά της. Οι επενδυτές υποστηρίζουν ακόμη ότι βασικές πρωτοβουλίες που είχαν παρουσιαστεί ως δεδομένες, μεταξύ των οποίων και η δημιουργία εφαρμογής, δεν υλοποιήθηκαν.

Οι παραπάνω αποτελούν ισχυρισμούς της αγωγής και όχι δικαστικά διαπιστωμένα γεγονότα. Ο δικηγόρος της Gomez, Mathew S. Rosengart, έχει ήδη χαρακτηρίσει τις κατηγορίες περί απάτης «εντελώς αβάσιμες» και έχει δηλώσει ότι θα ζητήσει την απόρριψη της αγωγής.

Πηγή: instyle.gr