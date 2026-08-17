Τα “σχεσιακά”: Tι είναι ο dating trainer και γιατί κάποιοι πληρώνουν χιλιάδες ευρώ για τις υπηρεσίες του;

Αν νιώθεις ότι τα dating apps έχουν εξαντλήσει την υπομονή και την πίστη σου στην ανθρωπότητα, δεν είσαι μόνος ή μόνη. Το scrolling στο Hinge, το Tinder, το Bumble, αρχικά μοιάζει σαν να ψωνίζεις για ένα εναλλακτικό μέλλον. Η οικειότητα είναι πλέον κάτι που αναζητούμε ιδιωτικά και συχνά μανιωδώς, μέσα στη νύχτα, στα τηλέφωνά μας. Αλλά η πραγματικότητα πάντα έρχεται να χαλάσει μια τέλεια φαντασίωση. Η υπερβολική ποικιλία επιλογών μπορεί στην πραγματικότητα να οδηγήσει σε άγχος, δυσαρέσκεια, ένα φαινόμενο γνωστό ως το «παράδοξο της επιλογής». Έχει γίνει κλισέ να λέμε ότι οι εφαρμογές γνωριμιών δεν λειτουργούν. Τι λειτουργεί;

Αν έχεις personal trainer, life coach, ψυχολόγο, λογιστή, dog walker, ήρθε η στιγμή να προσθέσεις στη λίστα και τον dating trainer. Υπάρχει λόγος (είναι εξαιρετικά σπάνιο να σου ζητήσει κάποιος άγνωστος να βγείτε ραντεβού στο δρόμο ή σε ένα μπαρ). Οι ειδικοί λένε ότι με τον κόσμο να βρίσκεται σε μόνιμη κρίση, οι άνθρωποι συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο πόσο ζωτικής σημασίας είναι η σωστή, υγιής σχέση (ειδικά αν ψάχνεις μια μονογαμική σχέση, καλή επιτυχία).

Η «Μελέτη για την Ανάπτυξη Ενηλίκων» του Χάρβαρντ και τα προξενιά του 2026

Η μεγαλύτερη σε βάθος μελέτη για την ανθρώπινη ζωή που έχει γίνει ποτέ, διαπίστωσε ότι οι δυνατές προσωπικές σχέσεις είναι ο νούμερο ένα προγνωστικός παράγοντας της ευτυχίας, της υγείας και της μακροζωίας – ξεπερνώντας τα πάντα, από τον πλούτο και τη φήμη, μέχρι το IQ και την κοινωνική τάξη.

Δεν θέλω να χαλάσω τη ρομαντική ατμόσφαιρα αλλά η εύρεση ενός συντρόφου είναι επίσης μια οικονομική αναγκαιότητα. Ο μέσος άνθρωπος δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά το ενοίκιο – πόσο μάλλον μια προκαταβολή στεγαστικού δανείου – μόνος του.

Ναρκισσισμός Vs Ενσυναίσθηση σημειώσατε μοναξιά και συναισθηματική αποστασιοποίηση

Σε κοινωνικό επίπεδο, έχουμε δώσει τόσο μεγάλη σημασία στην προσωπική επιτυχία και την ευημερία που η βαθιά επένδυση σε ένα άλλο άτομο μπορεί να μοιάζει με μειονέκτημα.

Η γενιά μας (αυτή των millennials και κυρίως η Gen Z) έχει μάθει να φιλτράρει τα πάντα (όχι μόνο τις φωτογραφίες, αλλά και τις επαφές). Όταν κάθε ανεκπλήρωτη προσδοκία χαρακτηρίζεται ως «τοξική» και κάθε προσωπική ενόχληση αποτελεί παράγοντα που διαταράσσει τη σχέση, οι σύντροφοι σταματούν να βλέπουν ο ένας τον άλλον ως πολύπλοκους ανθρώπους και αντ’ αυτού βλέπουν ο ένας τον άλλον ως απειλή για την ευημερία τους. Τα περισσότερα ζευγάρια δεν χωρίζουν επειδή έχουν σταματήσει να αγαπούν ο ένας τον άλλον. Χωρίζουν επειδή σταμάτησαν να μιλάνε πραγματικά.

Enter προξενιό 2.0

Οι υπηρεσίες στο παγκόσμιο πρακτορείο γνωριμιών Berkeley International ξεκινούν από 15.000 λίρες για απεριόριστες γνωριμίες μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, διάρκειας ενός έτους, και φτάνουν τις 40.000 λίρες για παγκόσμιες γνωριμίες. Τα μέλη Elite, ωστόσο, μπορούν να πληρώσουν για «ιδιωτική αναζήτηση» – μια προσαρμοσμένη υπηρεσία επιλεγμένων γνωριμιών που πληροί τις απαιτήσεις για τα πάντα, από την προτίμηση διατροφής έως τον ταχυδρομικό κώδικα. Η ζήτηση έχει αυξηθεί κατά 200% από την πανδημία.

Το να βρεις κάποιον με MBA είναι σχετικά απλό, αλλά το να βρεις κάποιον με MBA, συγκεκριμένο ύψος και εμφάνιση, τα σωστά χόμπι, πνευματικότητα και πολιτική άποψη ανεκτή είναι πολύ συγκεκριμένο. Απαιτείται πολύς χρόνος και εξειδίκευση, γι’ αυτό και το κόστος είναι υψηλό.

Το σύγχρονο dating έχει γίνει μια αντανάκλαση μιας ευρύτερης κοινωνικής στροφής προς τον ατομικισμό – και αυτό μπορεί να μην είναι και τόσο καλό. Έχεις αναρωτηθεί ότι μπορεί να έχεις μη ρεαλιστικές προσδοκίες στο dating, ενώ ζεις ακόμη στο παιδικό σου δωμάτιο; Οι περισσότεροι single σήμερα θεωρούν ότι δικαιούνται μια σχέση που είναι πάντα διασκεδαστική και εύκολη, με τους δικούς τους όρους και με ελάχιστες προσωπικές θυσίες.

Τα άτομα με υγιείς και υποστηρικτικές σχέσεις είναι πιο πιθανό να είναι πιο ευτυχισμένα και υγιή από τα single άτομα (και σίγουρα από τα άτομα σε τοξικές σχέσεις).

Πηγή: ladylike.gr