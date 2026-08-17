Σαγιονάρες: Οι κίνδυνοι για τα πόδια – Τι πρέπει να γνωρίζουμε

Οι σαγιονάρες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας μας και τις φοράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ποιοι είναι, όμως, οι κίνδυνοι;

Σχεδόν όλοι μας το καλοκαίρι φοράμε όλη την ημέρα σαγιονάρες, από το πρωί που θα ξυπνήσουμε σαν παντόφλες στο σπίτι, έπειτα στην παραλία και ακόμη και το απόγευμα στην βόλτα μας. Είναι το πιο εύκολο υπόδημα δίνει μια αίσθηση «ελευθερίας» στο πόδι. Ωστόσο, πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα τα πόδια μας και τους κινδύνους που μπορεί να κρύβουν γι’αυτά.

Οι σαγιονάρες είναι πολύ «ευαίσθητες» στη συνεχή χρήση και δεν μπορούν να προσφέρουν την υποστήριξη που χρειάζονται τα πόδια σας στην καθημερινή ζωή.

Αν και η περιστασιακή χρήση σαγιονάρων μπορεί να μην αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την υγεία, είναι σημαντικό να τις φοράτε με μέτρο. Εάν τις φοράτε υπερβολικά, ο πόνος στα πόδια σας μπορεί να εμφανιστεί αργότερα. Με την πάροδο του χρόνου, οι σαγιονάρες μπορεί να αλλάξουν τον τρόπο που περπατάτε και να συμβάλουν σε προβλήματα στα γόνατα.

Πότε μπορείτε να φοράτε σαγιονάρες;

Οι σαγιονάρες μπορεί να είναι βολικές για παράδειγμα, αν χρειαστεί να βγείτε έξω για να πάτε στο περίπτερο ή να παραλάβετε το φαγητό σας. Οι σαγιονάρες από καουτσούκ ή πλαστικό καθαρίζονται συχνά εύκολα και στεγνώνουν γρήγορα, γεγονός που τις καθιστά ιδανικές για πιο υγρές τοποθεσίες όπως η παραλία.

Αν πρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε σαγιονάρες και ξυπόλητο περπάτημα, τα παπούτσια οποιουδήποτε είδους αποτελούν μια ασφαλέστερη επιλογή.

Όταν βγαίνετε έξω ξυπόλυτοι, διατρέχετε τον κίνδυνο:

να πατήσετε σε θραύσματα, γυαλί ή άλλα μικρά, αιχμηρά αντικείμενα

να κάψετε τα πόδια σας σε καυτή άμμο ή τσιμέντο

να εμφανίσετε φουσκάλες ή εξανθήματα από τραχιές επιφάνειες

να αναπτύξετε βακτηριακή ή μυκητιακή λοίμωξη, ειδικά σε περιοχές με στάσιμο νερό.

Η χρήση σαγιονάρων σε δημόσια ντους μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να προστατεύσετε τα πόδια σας από κοινές λοιμώξεις.

Πότε πρέπει να αποφεύγετε τις σαγιονάρες;

Οι σαγιονάρες μπορεί να σας καλύπτουν σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά άλλες περιπτώσεις απαιτούν πιο ανθεκτικά παπούτσια. Συνήθως θα θέλετε να φοράτε πιο υποστηρικτικά υποδήματα όταν:

Περπατάτε μεγάλες αποστάσεις

Οι περισσότερες σαγιονάρες δεν μπορούν να αντέξουν την απόσταση. Οι λεπτές, εύθραυστες πλατφόρμες τους δεν προσφέρουν σημαντική απορρόφηση κραδασμών και σπάνια παρέχουν στήριξη στην καμάρα ή αντικραδασμική προστασία στη φτέρνα.

Μετά από μια πεζοπορία με σαγιονάρες, πιθανότατα θα παρατηρήσετε ότι τα πόδια σας πονάνε, σχεδόν σαν να μην φορούσατε καθόλου παπούτσια. Αν η παραλία που θα πάτε έχει χωματόδρομο και περπάτημα, καλό θα ήταν να φορέσετε τα αθλητικά σας και να τα αλλάξετε σε σαγιονάρες όταν φτάσετε εκεί. Έτσι, θα αποφύγετε και τον κίνδυνο να γλιστρήσετε.

Παίζετε κάποια αθλήματα

Το καλοκαίρι, στην παραλία, στην αυλή ή στην πλατεία του χωριού, μπορεί να πεταχτεί μια μπάλα μπροστά σας και να μπείτε στον πειρασμό να παίξετε και σεις. Αν, όμως, φοράτε τις σαγιονάρες σας, καλό θα ήταν να το αποφύγετε.

Πιθανότατα θα δυσκολευτείτε να τρέχετε και να πηδάτε με σαγιονάρες. Η ίδια χαλαρή εφαρμογή που τις κάνει εύκολες στο ντύσιμο, τις κάνει επίσης επιρρεπείς στο να πετούν στον αέρα κάθε φορά που προσπαθείτε να κλωτσήσετε μια μπάλα. Ακόμα κι αν καταφέρετε να κρατήσετε το παπούτσι σας φορεμένο και να ακουμπήσετε την μπάλα, μπορεί να πιέσετε τα απροστάτευτα δάχτυλα των ποδιών σας.

Οι περισσότερες σαγιονάρες δεν προσφέρουν μεγάλη πρόσφυση στο έδαφος. Αν γλιστρήσετε, η έλλειψη δομής του παπουτσιού μπορεί να βλάψει τον αστράγαλό σας.

Οδήγηση

Πολύ σημαντικό είναι, επίσης, να μην φοράτε σαγιονάρες όταν οδηγείτε. Αρχικά απαγορεύεται και επίσης είναι επικίνδυνο. Οι λεπτές σαγιονάρες μπορεί να λυγίσουν και να κολλήσουν κάτω από το πεντάλ του φρένου, δυσκολεύοντας το να σταματήσετε το αυτοκίνητό σας έγκαιρα.

Μπορεί το πόδι σας να γλιστράει συνεχώς από τα πετάλια πριν προλάβετε να τα πατήσετε προς τα κάτω.

Όταν οδηγείτε αυτοκίνητο, ακόμη και ένα δευτερόλεπτο καθυστέρησης μπορεί να προκαλέσει ατύχημα. Η χρήση υποδημάτων με κλειστό πέλμα είναι γενικά η ασφαλέστερη επιλογή σας.

Πώς μπορούν οι σαγιονάρες να βλάψουν τα πόδια σας;

Η υπερβολική χρήση σαγιονάρων μπορεί να συμβάλει σε μια σειρά από προβλήματα στα πόδια και τα πέλματα, όπως:

Φουσκάλες

Όταν βάζετε τα πόδια σας σε μια σαγιονάρα, το δέρμα στα δάχτυλα των ποδιών σας μπορεί να τρίβεται πάνω στο λουράκι. Εάν τα πόδια σας ιδρώνουν ή είναι βρεγμένα, αυτή η υγρασία και η τριβή ευνοούν στο να εμφανιστούν φουσκάλες.

Οι φουσκάλες ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών σας μπορεί να αποδειχθούν δύσκολες στη θεραπεία. Τα δάχτυλα των ποδιών σας τρίβονται φυσικά μεταξύ τους όταν περπατάτε και μερικές φορές οι επίδεσμοι μπορούν να αυξήσουν την τριβή. Εάν οι φουσκάλες σας ανοίγουν ξανά, μπορεί να χρειαστούν ενοχλητικά πολύ χρόνο για να επουλωθούν.

Πόνος στη φτέρνα

Η πελματιαία περιτονία είναι ένας σύνδεσμος που εκτείνεται κατά μήκος του κάτω μέρους του ποδιού σας, συνδέοντας τη φτέρνα σας με τα δάχτυλα των ποδιών σας. Όταν η πελματιαία περιτονία σας υποστεί ρήξη, μπορεί να προκαλέσει πόνο στη φτέρνα σας που ονομάζεται πελματιαία απονευρωσίτιδα.

Οι σαγιονάρες μπορούν να αυξήσουν την πιθανότητα εμφάνισής της:

– Τα δάχτυλα των ποδιών σας πρέπει να κάμπτονται και να πιάνουν το λουράκι για να κρατούν τα παπούτσια. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τέντωμα του συνδέσμου.

– Χωρίς στήριξη της καμάρας, το πόδι σας ισιώνει περισσότερο από το συνηθισμένο όταν πατάτε κάτω. Αυτό μπορεί επίσης να προκαλέσει διάταση του συνδέσμου.

– Όταν κάνετε ένα βήμα, η φτέρνα σας ακουμπά πρώτα στο έδαφος. Χωρίς αντικραδασμική προστασία για να μαλακώσει το χτύπημα, ο ιστός γύρω από τη φτέρνα σας απορροφά τη δύναμη της πρόσκρουσης, πιέζοντας περαιτέρω τον σύνδεσμο.

Διάστρεμμα στους αστραγάλους

Οι αστράγαλοι σας τείνουν να κυλούν περισσότερο όταν φοράτε σαγιονάρες. Για σύντομα χρονικά διαστήματα, αυτή η αλλαγή στο βάδισμα πιθανότατα δεν θα αποτελέσει σοβαρή ανησυχία. Αλλά με την πάροδο του χρόνου, οι αστράγαλοι σας μπορεί να χάσουν τη σταθερότητα τους, καθιστώντας τους πιο ευάλωτους σε διαστρέμματα.

Πόνος στα γόνατα

Το περπάτημα με σαγιονάρες κάνει τους μύες στο μπροστινό μέρος του ποδιού σας να δουλεύουν πιο σκληρά από ό,τι αν περπατούσατε ξυπόλητοι ή φορούσατε πιο υποστηρικτικά υποδήματα.

Η υπερβολική χρήση αυτών των μυών μπορεί να προκαλέσει μικροσκοπικές ρήξεις και επώδυνη φλεγμονή. Αυτό οδηγεί σε σύνδρομο έσω κνημιαίου στρες.

Οι σαγιονάρες μπορεί να προσφέρουν άνεση, άνεση, ακόμη και στυλ στα πόδια σας, αλλά δεν είναι κατάλληλες για σωματική δραστηριότητα. Αν τις φοράτε πολύ συχνά, τα πόδια σας μπορεί να αρχίσουν να πονάνε λόγω έλλειψης στήριξης.

Πηγή: iatropedia.gr