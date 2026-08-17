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Νέο επεισόδιο ανάμεσα στις οικογένειες Καργάκη και Φραγκιαδάκη στα Βορίζια – Συνελήφθησαν δύο γυναίκες

Intime
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Δεν λέει να εκτονωθεί η κατάσταση στα Βορίζια, καθώς ένα νέο επεισόδιο ανάμεσα σε μέλη των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη διατηρεί το κλίμα τεταμένο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές και όπως αναμεταδίδει το neakriti.gr, γυναίκα από την οικογένεια Φραγκιαδάκη υπέβαλε μήνυση σε βάρος της μητέρας του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε απειλές.

Μετά τη μήνυση, η μητέρα του Φανούρη Καργάκη συνελήφθη στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας. Ωστόσο, η υπόθεση δεν σταμάτησε εκεί.

Η μητέρα του Φανούρη Καργάκη προχώρησε με τη σειρά της σε μήνυση σε βάρος της γυναίκας από την οικογένεια Φραγκιαδάκη. Ακολούθησε και η σύλληψη της δεύτερης γυναίκας. Στη συνέχεια, πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες και οι δύο γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες.

Βορίζια Ελληνική Αστυνομία

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