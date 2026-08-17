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Σαμαράς: Η τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα είναι μια ακόμη διεθνής πειρατεία

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«Από καιρό προειδοποιώ: το διεθνές ξέπλυμα της Τουρκίας, με “φιλίες” και κατευνασμούς, φέρνει νέα τετελεσμένα σε βάρος της πατρίδας μας. Ζήτησα αντίδραση της κυβέρνησης ΠΡΙΝ να είναι αργά», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

«Η νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, είναι μια ακόμη διεθνής πειρατεία. Κι όλα δείχνουν πώς θα ακολουθήσει η νομοθέτηση της “Γαλάζιας Πατρίδας”. Αυτά δυστυχώς είναι τα -κατά φαντασία- “ήρεμα νερά”…

Τι ακριβώς κάνουμε; Ποια είναι η στρατηγική μας; Δεν βλέπουμε πως η Τουρκία προσπαθεί να μας αποκόψει από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο;», καταλήγει ο κ. Σαμαράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αντώνης Σαμαράς

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