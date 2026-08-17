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Χαλκιδική: Αποκαλυπτήρια της προτομής του ήρωα της ΕΛΔΥΚ Γ. Χαμουργιωτάκη στη Ν. Ποτίδαια

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THESTIVAL TEAM

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Η μαρτυρική θυσία του έφεδρου ανθυπασπιστή της ΕΛΔΥΚ Γεωργίου Χαμουργιωτάκη που έπεσε ηρωικά μαχόμενος στη δεύτερη φάση της εισβολής του Αττίλα στην Κύπρο τιμήθηκε με την αποκάλυψη προτομής στην ιδιαίτερη πατρίδα του Νέα Ποτίδαια Χαλκιδικής.

Όπως μεταδίδει το ertnews, συγγενείς και φίλοι μίλησαν με συγκίνηση για τον 22χρονο ήρωα που έδωσε την ζωή του για την ελευθερία της Κύπρου. Οι μαρτυρίες για την θυσία του συγκλονίζουν καθώς η κλάση του είχε απολυθεί και επέστρεψε για να πολεμήσει μέχρι την τελευταία στιγμή όπου έδωσαν την ζωή τους στο πεδίο της τιμής.

Τα οστά του Ήρωα Γεωργίου Χαμουργιωτάκη βρέθηκαν το 2017, ενώ η πρωτοβουλία για τη δημιουργία προτομής ανήκει στο δήμο Νέας Προποντίδας.

ΕΛΔΥΚ Χαλκιδική

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