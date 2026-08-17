Τραμπ: Πρωταρχικός στόχος ήταν, είναι και θα είναι να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο το Ιράν

Στην πρώτη του τοποθέτηση την ημέρα που λήγει η 60ημερη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, την οποιά προέβλεπε το Μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε το πάγιο αίτημά του γύρω από τα πυρηνικά της Τεχεράνης.



«Ο πρωταρχικός στόχος είναι, και θα είναι πάντα, να μην αποκτήσει το Ιράν, με κανέναν τρόπο, καμία μορφή ή έκφραση, πυρηνικό όπλο. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό!» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

The number one Goal is, and always will be, that Iran cannot have, in any way, shape, or form, a Nuclear Weapon. Thank you for your attention to this matter! President DONALD J. TRUMP



( TS: Aug 17 2026, 6:18 AM ET )​​​​​​​​‍‌​​​‌‍‌​‌‌‍​‍‌‌‍‍​​​‍‌‌​‍​‍‌​​​‌ pic.twitter.com/8r29Gc2VPP — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 17, 2026

«Δεν υπάρχει τελεσίγραφο 60 ημερών στη συμφωνία με τις ΗΠΑ» λέει η Τεχεράνη

Στο μεταξύ, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε τη Δευτέρα ότι το μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν προβλέπει τη λεγόμενη «προθεσμία των 60 ημερών», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι συνεχίζονται οι επαφές με το Κατάρ, το οποίο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης.



Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε επίσης ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις με το Ομάν, οι οποίες έχουν παραταθεί λόγω του μεγάλου αριθμού εμπλεκόμενων πλευρών αλλά και, όπως υποστηρίζει το Ιράν, των προσπαθειών ορισμένων χωρών να τις υπονομεύσουν.



Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, δήλωσε ότι το κείμενο του μνημονίου κατανόησης δεν περιλαμβάνει καμία διάταξη με τον τίτλο «προθεσμία 60 ημερών». Όπως τόνισε, το Ιράν δεν καθορίζει ποτέ την πολιτική του υπό καθεστώς πίεσης, τελεσιγράφων ή προθεσμιών, αλλά λαμβάνει τις αποφάσεις του αποκλειστικά με βάση την αξιολόγηση των εθνικών συμφερόντων και της ασφάλειας της χώρας.

Τι προβλέπει, σύμφωνα με την Τεχεράνη, το μνημόνιο

Ο Μπαγκαΐ διευκρίνισε ότι αυτό που προβλεπόταν στο μνημόνιο ήταν απλώς μια περίοδος 60 ημερών για συνομιλίες πάνω σε δύο βασικά ζητήματα: την άρση των κυρώσεων και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.



Η περίοδος αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, μπορούσε να παραταθεί εφόσον οι δύο πλευρές δεν κατέληγαν σε αποτέλεσμα. Ωστόσο, ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε «σοβαρή και εκτεταμένη παραβίαση» του μνημονίου της 18ης Ιουνίου, μόλις λίγες εβδομάδες μετά την υπογραφή του.



«Λόγω της σοβαρής και εκτεταμένης παραβίασης του μνημονίου κατανόησης της 18ης Ιουνίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις λίγες εβδομάδες μετά την υπογραφή του, δεν ξεκίνησαν συνομιλίες και, ως εκ τούτου, το ζήτημα της προθεσμίας των 60 ημερών έχει χάσει πλέον εντελώς τη σημασία του», δήλωσε.

Σε επιφυλακή οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις

Ο Μπαγκαΐ υπογράμμισε ότι οι κρατικοί θεσμοί επικεντρώνονται αυτή τη στιγμή στη διαχείριση των τρεχουσών εξελίξεων, ενώ παράλληλα οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις παρακολουθούν όλες τις κινήσεις με πλήρη επαγρύπνηση.



Την ίδια ώρα, όπως ανέφερε, συνεχίζονται οι προσπάθειες των μεσολαβητών, μεταξύ των οποίων το Πακιστάν και το Κατάρ, με στόχο την αποκλιμάκωση της κατάστασης.



Αναφερόμενος στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε πως «σε ό,τι αφορά ζητήματα που σχετίζονται με τα κυριαρχικά δικαιώματα του Ιράν στον Κόλπο, στα Στενά του Ορμούζ και στη Θάλασσα του Ομάν, υπάρχουν ισχύοντες νόμοι και το υπουργείο Εξωτερικών λαμβάνει πάντοτε υπόψη, στις θέσεις που διατυπώνει, τόσο το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο όσο και τις τρέχουσες εξελίξεις».

