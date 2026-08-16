Σύσταση στους κατοίκους πόλης στη Γερμανία να την εκκενώσουν λόγω της μεγάλης φωτιάς στο Βέλγιο

Ο δήμος μιας γερμανικής πόλης, που βρίσκεται στα σύνορα με το Βέλγιο, συνέστησε την Κυριακή στους κατοίκους να εκκενώσουν την πόλη λόγω της τεράστιας πυρκαγιάς που μαίνεται σε βελγικό δάσος και κατευθύνεται προς την Γερμανία.

Η δημοτική αρχή της πόλης Μόνσαου επισημαίνει ότι το μέτωπο της πυρκαγιάς βρίσκεται αυτή τη στιγμή 1,5 χιλιόμετρα από τα γερμανικά σύνορα και 1,8 χιλιόμετρα από την πλησιέστερη κατοικημένη περιοχή.

Πυροσβεστικές δυνάμεις κατέβαλαν ολονύκτιες προσπάθειες για να ελέγξουν την μεγαλύτερη στην ιστορία του Βελγίου δασική πυρκαγιά που κατακαίει από το μεσημέρι της Παρασκευής το ορεινό φυσικό πάρκο στην Φαν (Fagnes) του δυτικού Βελγίου και κατευθύνεται προς την Γερμανία. Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η φωτιά έχει καταστρέψει έκταση 30.000 στρεμμάτων.

Ακόμη και αν οι φλόγες δεν φτάσουν σε γερμανικό έδαφος, αναμένεται «σημαντική ατμοσφαιρική ρύπανση από τους καπνούς», προειδοποίησε σε ανακοίνωση ο δήμος της πόλης των περίπου 12.000 κατοίκων.

«Συνεπώς, εκδόθηκε σύσταση προς τους κατοίκους των περιοχών κοντά στα σύνορα να εκκενώσουν αυτές τις περιοχές», πρόσθεσε ο δήμος.

Οι βελγικές Αρχές έχουν ήδη διατάξει την εκκένωση της πόλης Κιουχελσαϊντ, που βρίσκεται σε απόσταση 10 λεπτών με το αυτοκίνητο από το Μόνσαου.