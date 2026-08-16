MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Σύσταση στους κατοίκους πόλης στη Γερμανία να την εκκενώσουν λόγω της μεγάλης φωτιάς στο Βέλγιο

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο δήμος μιας γερμανικής πόλης, που βρίσκεται στα σύνορα με το Βέλγιο, συνέστησε την Κυριακή στους κατοίκους να εκκενώσουν την πόλη λόγω της τεράστιας πυρκαγιάς που μαίνεται σε βελγικό δάσος και κατευθύνεται προς την Γερμανία.

Η δημοτική αρχή της πόλης Μόνσαου επισημαίνει ότι το μέτωπο της πυρκαγιάς βρίσκεται αυτή τη στιγμή 1,5 χιλιόμετρα από τα γερμανικά σύνορα και 1,8 χιλιόμετρα από την πλησιέστερη κατοικημένη περιοχή.

Πυροσβεστικές δυνάμεις κατέβαλαν ολονύκτιες προσπάθειες για να ελέγξουν την μεγαλύτερη στην ιστορία του Βελγίου δασική πυρκαγιά που κατακαίει από το μεσημέρι της Παρασκευής το ορεινό φυσικό πάρκο στην Φαν (Fagnes) του δυτικού Βελγίου και κατευθύνεται προς την Γερμανία. Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η φωτιά έχει καταστρέψει έκταση 30.000 στρεμμάτων.

Ακόμη και αν οι φλόγες δεν φτάσουν σε γερμανικό έδαφος, αναμένεται «σημαντική ατμοσφαιρική ρύπανση από τους καπνούς», προειδοποίησε σε ανακοίνωση ο δήμος της πόλης των περίπου 12.000 κατοίκων.

«Συνεπώς, εκδόθηκε σύσταση προς τους κατοίκους των περιοχών κοντά στα σύνορα να εκκενώσουν αυτές τις περιοχές», πρόσθεσε ο δήμος.

Οι βελγικές Αρχές έχουν ήδη διατάξει την εκκένωση της πόλης Κιουχελσαϊντ, που βρίσκεται σε απόσταση 10 λεπτών με το αυτοκίνητο από το Μόνσαου.

Γερμανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 16 ώρες πριν

Ιός Δυτικού Νείλου: Η φετινή περίοδος θεωρείται μία από τις πιο δύσκολες – Τι πρέπει να προσέχετε

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 324 κιλά χασίς αξίας 700.000 ευρώ εντοπίστηκαν κατά την εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος ναρκωτικών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Πάνω από 502 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί δια θαλάσσης – Δραματικές εικόνες

ΥΓΕΙΑ 18 ώρες πριν

Ζαλίζεστε στο πλοίο; Γιατί συμβαίνει και τι μπορείτε να κάνετε

ΕΘΝΙΚΑ 2 ώρες πριν

Άμεση απάντηση του ΥΠΕΞ στην πρόκληση της Τουρκίας με τα θαλάσσια πάρκα: “Είναι παράνομα και δεν δημιουργούν τετελεσμένα”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Αδιανόητο σκηνικό σε πανηγύρι στον Μυλοπόταμο: Σήκωσαν στα χέρια γιαγιά σε ξαπλώστρα και τη χόρεψαν