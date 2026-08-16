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Συνελήφθησαν τρεις κηδεμόνες στα Χανιά – Δεν προστάτευσαν τρεις ανήλικους από κατανάλωση αλκοόλ

Αρχείο Intime
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Συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί στα Χανιά κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορούν μέτρα προστασίας ανηλίκων και έκθεση.

Η σύλληψη έγινε την Παρασκευή από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, όταν βραδινές ώρες σε δυο διαφορετικές περιπτώσεις σε περιοχές των Χανίων, τρεις συνολικά ανήλικοι έχοντας προμηθευτεί αλκοόλ, σε κατάσταση μέθης μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στο Νοσοκομείο.

Από αστυνομικούς συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί οι κηδεμόνες των ανηλίκων και συγκεκριμένα δύο άνδρες 45 και 54 ετών και γυναίκα 51 ετών. Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Χανιά

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