“Θα σου σπάσουμε τα πόδια”: Ιρανός στρατηγός απειλεί τον Τραμπ μετά τις δηλώσεις πως θα κηρύξει τα Στενά του Ορμούζ έδαφος των ΗΠΑ

Νέα ένταση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη προκαλούν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ, με κορυφαίο Ιρανό στρατιωτικό αξιωματούχο να εξαπολύει σφοδρή απειλή κατά του Αμερικανού προέδρου και να προειδοποιεί ότι το Ιράν διαθέτει δυνάμεις έτοιμες να υπερασπιστούν την περιοχή.

Ο υποστράτηγος Αμίρ Χαταμί χαρακτήρισε «μεγάλο λάθος» τα σχόλια του Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι μετά την ήττα του Ιράν θα μπορούσε να ανακηρύξει τα Στενά του Ορμούζ «έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών».

Απαντώντας στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, ο Ιρανός στρατιωτικός ηγέτης ανέφερε ότι όσοι απειλούν τη χώρα του θα αντιμετωπίσουν σκληρή αντίσταση. «Αυτό είναι το Ιράν και έχει υπερασπιστές που θα σου σπάσουν τα πόδια», φέρεται να δήλωσε.

Ο Χαταμί υποστήριξε ακόμη ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν «ουσιαστικά εκδιωχθεί» από την περιοχή και ότι πλέον δεν θα επιτραπεί η επιστροφή τους στον Περσικό Κόλπο, στη Θάλασσα του Ομάν και στα Στενά του Ορμούζ. «Ο μόνος δρόμος είναι οι Αμερικανοί να φύγουν από την περιοχή. Έχουν ουσιαστικά εκδιωχθεί και δεν τους επιτρέπεται πλέον να εισέρχονται στον Περσικό Κόλπο, στη Θάλασσα του Ομάν και στα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε.

Η δήλωση Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου, θα μπορούσαν να περάσουν υπό αμερικανικό έλεγχο.

«Αφού ολοκληρώσουμε την ήττα του Ιράν, το οποίο ηττάται πολύ άσχημα, σύντομα θα ανακηρύξω τα Στενά του Ορμούζ ως έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν τον έλεγχο της διέλευσης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κανένα πλοίο δεν περνάει εκτός αν το θέλουμε εμείς».

Αμοιβή 30.000 δολαρίων για Αμερικανούς στρατιώτες

Παράλληλα, ο Αμίρ Χαταμί ανακοίνωσε χρηματική αμοιβή ύψους 30.000 δολαρίων για οποιονδήποτε σκοτώσει ή συλλάβει Αμερικανό στρατιώτη.

«Για κάθε άτομο που σκοτώνει ή συλλαμβάνει και παραδίδει έναν Αμερικανό επιτιθέμενο, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα παρέχει ένα δώρο ισοδύναμο με 30.000 δολάρια», ανέφερε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι το όπλο οποιουδήποτε καταφέρει να σκοτώσει Αμερικανό στρατιώτη θα αγοραστεί στη διπλάσια τιμή και θα αντικατασταθεί με νέο όπλο, ενώ το συγκεκριμένο όπλο θα διατηρηθεί σε μουσείο.