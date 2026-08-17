“Νίκη” για πυρκαγιές: Θα έρθει η ώρα της απόδοσης ευθυνών, τώρα είναι ώρα μάχης

Η «Νίκη», με αφορμή τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών, σημειώνει σε ανακοίνωσή της ότι «συνεπής στην αρχή της να αποφεύγει οποιαδήποτε κριτική την ώρα της μάχης, συμπαραστέκεται στον αγώνα που δίνουν όλες αυτές τις μέρες οι άνδρες και οι γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος με οποιαδήποτε μορφή εργασίας απασχολούνται, οι εθελοντές πυροσβέστες, οι χειριστές των εναέριων μέσων πυρόσβεσης, οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας, του ΕΚΑΒ, της Πολιτικής Προστασίας, όλοι όσοι αντιμετωπίζουν τις φλόγες απ´ άκρου εις άκρον της πατρίδας μας».

Παράλληλα, η «Νίκη» εκφράζει «τη θλίψη της για την απώλεια των δύο συμπολιτών μας στα Περιστέρια Σαλαμίνας, τη στήριξη της στους εγκαυματίες και τους τραυματίες από τις πυρκαγιές σε Σαλαμίνα και Χαλκιδική αλλά και σε όσους είδαν να χάνουν τις περιουσίες τους στις φλόγες».

Τέλος, σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου του κόμματος, «η ώρα του απολογισμού και της απόδοσης των ευθυνών για την καταστροφή, για αυτά που έγιναν και για όσα δεν έγιναν, θα έρθει. Και αποτελεί το ελάχιστο χρέος, και προς τα θύματα και προς αυτούς που δίνουν τη μάχη, να υπάρξει πλήρης και σε βάθος διερεύνηση τόσο των αιτιών των φονικών πυρκαγιών, όσο και της επάρκειας των μέτρων που προβλέφθηκαν για την αντιμετώπιση τους».