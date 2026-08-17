Στη Λευκάδα η Ελένη Ράντου: Ποζάρει με πουά μπικίνι – “Δεν είσαι νησί, είσαι θεραπεία”

Τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Λευκάδα επέλεξε να κάνει η Ελένη Ράντου, προκειμένου να γεμίσει τις μπαταρίες της ενόψει της νέας σεζόν.

Η δημοφιλής ηθοποιός, με αφορμή την γιορτή της Παναγίας, το Δεκαπενταύγουστο, θέλησε να στείλει τα «χρόνια πολλά» στους διαδικτυακούς της φίλους και μοιράστηκε μια φωτό από τις διακοπές της στη Λευκάδα.

Ξετρελαμένη με τη Λευκάδα η Ελένη Ράντου

Σε αυτήν, η Ελένη Ράντου ποζάρει με ένα πουά ασπρόμαυρο μπικίνι με φόντο το τοπίο, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησης, που μοιράστηκε στον λογαριασμό της στο Facebook, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το νησί του Ιονίου: «Λευκάδα πανέμορφη!!! Δεν είσαι νησί. Είσαι θεραπεία!!! Χρόνια μας πολλλλλαααα! Χρόνια σας πολλλλα!», έγραψε.