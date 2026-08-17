Τραγωδία στη Χαλκιδική: 29χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο

Τραγωδία σημειώθηκε χθες στη Χαλκιδική καθώς ένας 29χρονος οδηγός εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημά του, το οποίο είχε εκτραπεί από την πορεία του και ανατραπεί σε αγροτεμάχιο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Μουδανιών – Συκιάς, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η μοιραία εκτροπή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, χθες (16 Αυγούστου 2026) και ώρα 11:45 περίπου, στο πλαίσιο αναζητήσεων, εντοπίστηκε από περιπολία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο 84,7 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μουδανιών – Συκιάς, Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 29χρονος ημεδαπός, το οποίο είχε εκτραπεί της πορείας του, είχε προσκρούσει σε προστατευτικές μπάρες και είχε ανατραπεί σε αγροτεμάχιο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 29χρονου οδηγού.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.