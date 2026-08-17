Η ανάρτηση του Τσιτσιπά για το ασημένιο μετάλλιο του Καραλή: Υπεφήφανος για εσένα Μανόλο

Ο Εμμανουήλ Καραλής απογειώθηκε στα 6 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.



Ανάρτηση για τον άλτη του επί κοντώ έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τον οποίο διατηρούν ιδιαίτερα φιλικές σχέσεις, ενώ είναι πολλές οι φορές που έχουν πάει και διακοπές μαζί. Μάλιστα πριν από δύο ημέρες, σε συνέντευξή του στο στο Tennis Channel, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ρωτήθηκε για τη μετεγγραφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ και αποκάλυψε ότι κανονίζει με τον Εμμανουήλ Καραλή να δουν από κοντά τον “Greek Freak” στη νέα του ομάδα στο NBA.



Ο κορυφαίος Ελληνας τενίστας,λοιπόν, λίγο μετά τον αποκλεισμό του από το τουρνουά του Σινσινάτι, πόσταρε για τον Καραλή, βάζοντας δύο φωτογραφίες, μία με το μετάλλιο και μία που είναι μαζί.



Και έγραψε: «Ασημένιος Πρωταθλητής Ευρώπης, ξανά! Υπερήφανος για σένα Μανόλο».