Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα της 18ης Αυγούστου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 18 Αυγούστου:

1841 Πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη στην αθηναϊκή εφημερίδα «Ταχύπτερος Φήμη»: «Την 21 του παρόντος, θα παρουσιαστεί εις Ναύπλιον η κωμωδία του Καραγκιόζη, έχουσα αντικείμενον τον Χατζ-Αββάτην και Κουσζούκ-Μεϊμέτην».

1936 Εκτελείται από τους Φαλαγγίτες του Φράνκο ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα.

1937 Ιδρύεται η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία TOYOTA.

1961 Ο Ανδρέας Παπανδρέου εν ώρα μαθήματος, όταν ήταν καθηγητής στο τμήμα Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ.

Ο καθηγητής Οικονομικών στο πανεπιστήμιο του Μπέρκλεί Ανδρέας Παπανδρέου καλείται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο νεοσύστατο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, μετέπειτα Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

1976 Εβδομάδα πέντε ημερών καθιερώνεται στη Μέση Εκπαίδευση στην Ελλάδα.

2004 Ιστορική μέρα για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το αγώνισμα της σφαιροβολίας επιστρέφει στην κοιτίδα του, στο στάδιο της Αρχαίας Ολυμπίας, έπειτα από 1611 χρόνια. Νικητές αναδεικνύονται ο ουκρανός Γιούρι Μπιλόνογκ στους άνδρες και η κουβανέζα Γιουμιλεϊντι Κούμπα στις γυναίκες.

Γεννήσεις

1932 Λικ Μοντανιέ, γάλλος βιολόγος, από τους πρωτοπόρους στην καταπολέμηση του AIDS. (Θαν. 8/2/2022)

1933 Ρομάν Πολάνσκι, πολωνικής καταγωγής γάλλος σκηνοθέτης.

1936 Ρόμπερτ Ρέντφορντ, αμερικανός ηθοποιός. (Θαν. 16/9/2025)

Θάνατοι

1850 Ονορέ Ντε Μπαλζάκ, φιλολογικό ψευδώνυμο του Ονορέ Μπαλσά, γάλλος μυθιστοριογράφος. (Γεν. 20/5/1799)

1936 Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. (Γεν. 5/6/1898)

2017 Ζωή Λάσκαρη, ελληνίδα ηθοποιός. (Γεν. 12/12/1942)

Γιορτάζουν

Φλώρος, Φλώρα.