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Θεσσαλονίκη: Παραδοσιακή μουσική βραδιά στην Παναγία Φανερωμένη

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Η Β΄ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, με αφορμή την καθιερωμένη θρησκευτική εορτή του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης, διοργανώνει παραδοσιακή μουσική βραδιά την Κυριακή 23 Αυγούστου 2026, στις 20:30, στον αύλειο χώρο του ναού.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των εορταστικών δράσεων της ενορίας και απευθύνεται στους κατοίκους της περιοχής, αλλά και στους επισκέπτες της πόλης, προσφέροντας μια βραδιά αφιερωμένη στην ελληνική μουσική και χορευτική παράδοση.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δημοτικά τραγούδια και παραδοσιακούς χορούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αναδεικνύοντας τον πλούτο και την ποικιλομορφία της άυλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Η Β΄ Δημοτική Κοινότητα, στηρίζοντας τις τοπικές ενοριακές εκδηλώσεις και δράσεις που διατηρούν ζωντανό τον λαϊκό πολιτισμό, προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν σε μια βραδιά μουσικής, χορού και ψυχαγωγίας.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Διοργάνωση: Β΄ Δημοτική Κοινότητα Δήμου Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία: Κυριακή 23 Αυγούστου 2026
Ώρα έναρξης: 20:30
Τοποθεσία: Αύλειος χώρος Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης

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