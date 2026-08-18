Χωράφια πρώτα, σπίτια μετά: Ξεκινά ο μεγάλος έλεγχος στα ακίνητα, τι αλλάζει με το νέο μητρώο

Το πρώτο τεστ του ΜΙΔΑ (Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων) θα γίνει στο χωράφι. Εκεί όπου ένα λάθος στον ΑΤΑΚ, ένας ΚΑΕΚ που δεν «κουμπώνει» ή ένα μισθωτήριο που δεν αποτυπώνει σωστά ποιος χρησιμοποιεί τη γη μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετο έλεγχο πριν από την πληρωμή μιας αγροτικής ενίσχυσης.

Γι’ αυτό οι αγροτικές εκτάσεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του σχεδιασμού για το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, καθώς το ημερολόγιο του ΟΣΔΕ και των πληρωμών περιορίζει τα χρονικά περιθώρια.

Σπίτια, εξοχικά, οικόπεδα και τα υπόλοιπα ακίνητα θα ακολουθήσουν σε δεύτερο χρόνο.

Η επιλογή να προηγηθεί η αγροτική γη δεν είναι τυχαία. Η ίδια η ΑΑΔΕ έχει εντάξει στον σχεδιασμό του νέου συστήματος για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026 την αξιοποίηση δεδομένων του ΜΙΔΑ και του Ελληνικού Κτηματολογίου για ιδιόκτητα, μισθωμένα ή παραχωρημένα αγροτεμάχια. Το νέο Μητρώο προορίζεται έτσι να αποτελέσει έναν ακόμη κρίκο του συστήματος με το οποίο θα ταυτοποιούνται οι εκτάσεις και θα ελέγχεται η σχέση του παραγωγού με τη γη που δηλώνει.

Η κατεύθυνση αυτή δεν ξεκινά από το μηδέν. Οι διασταυρώσεις στοιχείων από διαφορετικές βάσεις έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο αγροτεμαχίων και προηγούμενων πληρωμών.

Το νέο μοντέλο της ΕΑΕ 2026 πηγαίνει ακόμη πιο μακριά: αντί της εκτεταμένης χειροκίνητης καταχώρισης, η αίτηση περνά σε καθοδηγούμενη διαδικασία, αξιοποιώντας στοιχεία που υπάρχουν ήδη σε πληροφοριακά συστήματα δημόσιων φορέων. Όπως αναφέρει ο επίσημος οδηγός της ΑΑΔΕ, στόχος είναι λιγότερες ασυμφωνίες και διορθώσεις μετά την υποβολή.

Το επόμενο βήμα είναι να υπάρχει ακόμη πληρέστερη εικόνα της ιδιοκτησίας και της χρήσης κάθε έκτασης. Δίπλα στο Ε9 και στον ΑΤΑΚ μπαίνουν ο ΚΑΕΚ και το Κτηματολόγιο, τα στοιχεία μίσθωσης ή παραχώρησης και οι γεωχωρικοί έλεγχοι. Στόχος είναι να μπορεί να ελέγχεται όχι μόνο ποια έκταση δηλώνεται, αλλά σε ποιον ανήκει και με ποιο δικαίωμα τη χρησιμοποιεί ο παραγωγός που ζητεί την ενίσχυση.

Το ημερολόγιο των επιδοτήσεων

Το νέο μοντέλο είναι ήδη ορατό στην ΕΑΕ 2026. Η αίτηση υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της ΑΑΔΕ και η διαδικασία βασίζεται σε ταυτοποίηση, προσυμπλήρωση στοιχείων από διαθέσιμες πηγές και ελέγχους πριν από την ολοκλήρωση της υποβολής. Η ίδια η ΑΑΔΕ περιγράφει τη φιλοσοφία του νέου συστήματος ως μετάβαση από την εκτεταμένη χειροκίνητη καταχώριση σε μία καθοδηγούμενη και ελεγχόμενη διαδικασία.

Το ημερολόγιο των αιτήσεων και των πληρωμών είναι αυτό που προσδίδει ιδιαίτερη χρονική σημασία στο αγροτικό σκέλος του ΜΙΔΑ. Οι εκτάσεις που συνδέονται με ενισχύσεις μπαίνουν πλέον σε ένα πυκνότερο πλέγμα ταυτοποίησης και διασταυρώσεων, την ώρα που οι σχετικές προθεσμίες τρέχουν.

Η ΑΑΔΕ έχει περιγράψει τον ρόλο που προορίζεται να έχει το ΜΙΔΑ στο νέο σύστημα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινώσει ότι έχει ολοκληρωθεί σε όλο του το εύρος η σχετική λειτουργική διασύνδεση. Το αγροτικό σκέλος του νέου Μητρώου βρίσκεται έτσι σε μια κούρσα με το ημερολόγιο των αιτήσεων, των ελέγχων και των πληρωμών.

Ποιοι αγρότες πρέπει να προσέξουν

Περισσότερη προσοχή χρειάζεται από τους παραγωγούς που καλλιεργούν νοικιασμένα ή παραχωρημένα αγροτεμάχια. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να μπορεί να εξακριβωθεί ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, ποιος ο πραγματικός χρήστης της έκτασης και ποια είναι η σχέση που του επιτρέπει να την καλλιεργεί και να τη δηλώνει για ενίσχυση.

Στο ίδιο «ραντάρ» βρίσκονται αγρότες με λανθασμένο ΑΤΑΚ ή ΚΑΕΚ, εκτάσεις που δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν σωστά και περιπτώσεις στις οποίες τα στοιχεία του Ε9, του Κτηματολογίου και της αίτησης ενίσχυσης δεν συμφωνούν. Αντίστοιχη προσοχή χρειάζονται οι μισθώσεις και οι παραχωρήσεις γης, καθώς η κατεύθυνση του νέου συστήματος είναι πίσω από κάθε δηλωμένη έκταση να μπορεί να εντοπιστεί ένα συγκεκριμένο και επαληθεύσιμο δικαίωμα χρήσης.

Στην πράξη δημιουργείται μια αλυσίδα ελέγχου που ξεκινά από το Ε9 και τον ΑΤΑΚ, περνά από τον ΚΑΕΚ και το Κτηματολόγιο, ελέγχει την ιδιοκτησία και τη σχέση μίσθωσης ή παραχώρησης και καταλήγει στον καλλιεργητή και στην αίτηση ενίσχυσης. Αν ένας κρίκος δεν συμφωνεί με τους υπόλοιπους, η υπόθεση μπορεί να χρειαστεί πρόσθετο έλεγχο ή διόρθωση.

Εδώ βρίσκεται και η ουσία της προτεραιότητας που αποκτά η αγροτική γη. Τα χωράφια προηγούνται επειδή εκεί υπάρχει ένα ρολόι που δεν υπάρχει σήμερα για ένα διαμέρισμα ή ένα εξοχικό: εκείνο των αιτήσεων, των ελέγχων και τελικά των πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων.

Μετά τα χωράφια έρχονται σπίτια, εξοχικά και οικόπεδα

Μετά την πρώτη φάση των αγροτεμαχίων θα ακολουθήσει η πολύ μεγαλύτερη επιχείρηση ενοποίησης της εικόνας της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας. Διαμερίσματα, μονοκατοικίες, εξοχικές κατοικίες, οικόπεδα και επαγγελματικοί χώροι θα περάσουν σταδιακά στο νέο σύστημα, με στόχο κάθε ακίνητο να αποκτήσει μία ενιαία ψηφιακή εικόνα αντί τα στοιχεία του να βρίσκονται κατακερματισμένα σε διαφορετικές βάσεις. Ο μέχρι τώρα σχεδιασμός τοποθετεί την πλήρη ανάπτυξη του εγχειρήματος μέσα στο 2027, χωρίς αυτό να αποτελεί ακόμη καταληκτική προθεσμία για τους ιδιοκτήτες.

Και εδώ βρίσκεται ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση του ΜΙΔΑ. Ε9 και Κτηματολόγιο δεν εμφανίζουν πάντοτε την ίδια «φωτογραφία» ενός ακινήτου. Οι δοκιμές του νέου συστήματος έχουν αναδείξει δυσκολίες στην ταύτιση των δεδομένων, ιδίως σε περιπτώσεις με ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες, αναδασμούς ή περιοχές όπου δεν έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση.

Για τον ιδιοκτήτη αυτό σημαίνει ότι η πρώτη δουλειά θα είναι ουσιαστικά να δει τι γνωρίζει το Δημόσιο για το ακίνητό του και αν όλα τα μητρώα λένε το ίδιο πράγμα. Η εικόνα του Ε9 θα πρέπει να «κουμπώσει» με εκείνη του Κτηματολογίου και τα υπόλοιπα διαθέσιμα δεδομένα, ώστε να εντοπιστούν και να διορθωθούν οι αποκλίσεις.

Έως 8–10 μήνες για διορθώσεις

Το σημαντικό είναι ότι για τη δεύτερη αυτή φάση δεν σχεδιάζεται να περάσει το σύστημα από τη μία ημέρα στην άλλη στις πλήρεις διασταυρώσεις και στις κυρώσεις.

Ο σχεδιασμός που έχει παρουσιαστεί προβλέπει μεταβατική περίοδο περίπου οκτώ μηνών, ενώ άλλες πληροφορίες ανεβάζουν το περιθώριο έως τους 8–10 μήνες, προκειμένου οι ιδιοκτήτες να δουν συγκεντρωμένα τα στοιχεία τους, να εντοπίσουν λάθη και να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις. Η διάρκεια αυτή, ωστόσο, δεν πρέπει ακόμη να αντιμετωπίζεται ως οριστική καταληκτική προθεσμία μέχρι να εξειδικευθεί το τελικό πλαίσιο εφαρμογής.

Η λογική της μεταβατικής περιόδου είναι να μην οδηγηθούν ιδιοκτήτες σε κυρώσεις για αναντιστοιχίες που μπορεί να προέρχονται από διαφορετικές ή παλαιές εγγραφές. Πρώτα θα εμφανιστεί η εικόνα του ακινήτου, θα δοθεί δυνατότητα ελέγχου και διόρθωσης και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι μαζικές αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις μεταξύ ΜΙΔΑ, Ε9 και Κτηματολογίου.

Τι πρέπει να κοιτάξει κάθε ιδιοκτήτης

Για τους ιδιοκτήτες το πρακτικό μήνυμα είναι απλό: πριν αρχίσουν οι πλήρεις διασταυρώσεις, θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι οι διαφορετικές «φωτογραφίες» του ακινήτου τους συμφωνούν.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αντιστοίχιση ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, τα τετραγωνικά, το ποσοστό και το είδος του εμπράγματου δικαιώματος και η πραγματική χρήση του ακινήτου. Αν ένα σπίτι νοικιάζεται ή έχει παραχωρηθεί, θα πρέπει αντίστοιχα να αποτυπώνεται σωστά και η σχέση χρήσης του.

Μεγαλύτερη προσοχή χρειάζονται παλιά ακίνητα, κληρονομιές, ακίνητα με πολλούς συνιδιοκτήτες και περιπτώσεις όπου έχουν γίνει μεταβολές οι οποίες δεν έχουν περάσει με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις βάσεις. Σε απλές περιπτώσεις η λύση μπορεί να είναι μία διόρθωση στοιχείων, ενώ στις πιο σύνθετες μπορεί να απαιτηθεί η συνδρομή λογιστή, μηχανικού ή συμβολαιογράφου.

Οι αποκλίσεις, άλλωστε, δεν σημαίνουν από μόνες τους απόκρυψη περιουσίας. Διαφορές στα τετραγωνικά, στα ποσοστά συνιδιοκτησίας ή στην περιγραφή ενός ακινήτου μπορεί να προέρχονται από παλιές εγγραφές ή στοιχεία που δεν έχουν επικαιροποιηθεί.

Γι’ αυτό και το μοντέλο που εξετάζεται είναι «πρώτα διορθώσεις, μετά διασταυρώσεις»: ένα διάστημα προσαρμογής και στη συνέχεια η πλήρης λειτουργία του συστήματος.

Πηγή: protothema.gr