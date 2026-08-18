Χαλκιδική: Έως και 50% μειωμένη η παραγωγή της χονδροελιάς – Τα δύο “αγκάθια” της φετινής παραγωγής

Με συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά και με σημαντικές εκκρεμότητες, οι οποίες παραμένουν ανοιχτές, μπαίνει στην τελική ευθεία η ελαιοκομική περίοδος στη Χαλκιδική.

Περίπου 20 ημέρες πριν από την έναρξη της συγκομιδής της χονδροελιάς Χαλκιδικής, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πολυγύρου «Η Ένωση», Παύλος Παπαδόπουλος, εκτιμά ότι οι φετινές καιρικές συνθήκες συνέδραμαν θετικά για την ποιότητα του καρπού. Ωστόσο η φετινή παραγωγή της χονδροελιάς αναμένεται αισθητά μειωμένη.

Όπως ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος, το καλοκαίρι εξελίχθηκε χωρίς ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα της παραγωγής.

«Βρισκόμαστε πλέον 20 μέρες πριν τη συγκομιδή της χονδροελιάς Χαλκιδικής και φαίνεται ότι όλα θα εξελιχθούν καλώς όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα «καλό καιρικά καλοκαίρι», χωρίς ακραίες θερμοκρασίες.

Μείωση παραγωγής έως και 50%

Ωστόσο το βασικό χαρακτηριστικό της φετινής περιόδου είναι η σημαντική μείωση της παραγωγής της χονδροελιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του συνεταιρισμού, η παραγωγή αναμένεται να είναι μειωμένη περίπου κατά 50% σε σχέση με πέρυσι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η φετινή μείωση της παραγωγής της χονδροελιάς οφείλεται κυρίως σε δύο παράγοντες. Παρότι παρατηρήθηκε ικανοποιητική ανθοφορία, δεν υπήρξε το αναμενόμενο δέσιμο των καρπών, γεγονός που ενδεχομένως συνδέεται με τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά την περίοδο της ανθοφορίας.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο φαίνεται να διαδραμάτισε και η κόπωση των δέντρων, καθώς είχαν προηγηθεί δύο συνεχόμενες χρονιές με ιδιαίτερα καλές σοδειές, με αποτέλεσμα να μειωθεί η παραγωγική τους ικανότητα κατά τη φετινή περίοδο.

Ο δάκος παραμένει ο μεγάλος «πονοκέφαλος»

Σημαντικό πρόβλημα, πάντως, εξακολουθεί να αποτελεί ο δάκος της ελιάς. Παρά τους απαραίτητους ψεκασμούς, η αντιμετώπισή του δεν ήταν στον βαθμό που θα επιθυμούσαν οι παραγωγοί.

«Πρόβλημα αντιμετωπίσαμε δυστυχώς με τον κατά νούμερο ένα εχθρό της ελιάς, τον δάκο, καθώς ενώ έγιναν οι απαραίτητοι ψεκασμοί, δεν μπορέσαμε να τον περιορίσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδόπουλος.

Όπως εκτίμησε, ένα μικρό ποσοστό του καρπού ενδεχομένως να βγει εκτός προδιαγραφών εξαιτίας του προβλήματος, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετη ανησυχία ενόψει της συγκομιδής.

Στο επίκεντρο και οι εργάτες γης

Την ίδια ώρα, ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της έγκαιρης εξασφάλισης εργατικών χεριών. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πολυγύρου «Η Ένωση» αναφέρθηκε ειδικότερα στα προβλήματα που παρουσιάζονται συχνά με την πλατφόρμα για τη μετάκληση εργατών από την Αλβανία.

Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι το ζήτημα θα επιλυθεί μέσα στις επόμενες ώρες ή ημέρες. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως προειδοποίησε, μπορεί να υπάρξουν προβλήματα στην έγκαιρη συγκομιδή.

Η καθυστέρηση στη συγκομιδή, σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, δεν αποτελεί απλώς ζήτημα διαχείρισης του εργατικού δυναμικού, αλλά μπορεί να έχει άμεσες επιπτώσεις στην ποιότητα του προϊόντος. Υπάρχει κίνδυνος ο καρπός να προχωρήσει στο στάδιο της πλήρους ωρίμανσης και να γίνει μαύρος, κάτι που αλλάζει και τον τρόπο επεξεργασίας του και δεν αποτελεί τον επιθυμητό στόχο για τους παραγωγούς της χονδροελιάς.

Έκκληση για αυτοσυγκράτηση στις εκτιμήσεις για τις τιμές

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Παπαδόπουλος και στις συζητήσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει για τις φετινές τιμές και τις ποσότητες.

Απευθυνόμενος στους προέδρους συνεταιρισμών, αλλά και στους αγρότες-μεσίτες, ζήτησε να αποφεύγονται πρόωρες εκτιμήσεις και δηλώσεις που, όπως υποστήριξε, απέχουν από την πραγματικότητα.

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για τιμές που αναφέρθηκαν τις προηγούμενες ημέρες όταν είμαστε σε μειωμένη παραγωγική χρονιά κι όταν το κόστος έχει πάει στα ύψη χωρίς ταβάνι», τόνισε.

Ο ίδιος κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους στην αγορά να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις δημόσιες τοποθετήσεις τους, υπογραμμίζοντας ότι οι εκτιμήσεις για την τιμή και την ποσότητα της παραγωγής θα πρέπει να γίνονται με βάση τα πραγματικά δεδομένα και όχι με υπερβολές.

«Οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί και φειδωλοί σε εκτιμήσεις και δηλώσεις», τόνισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πολυγύρου «Η Ένωση», λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την έναρξη της συγκομιδής.