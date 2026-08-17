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Ιράκ: Η Βαγδάτη θα κάνει έρευνα για την επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του γραφείου του πρωθυπουργού του Ιρακινού Κουρδιστάν

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Ο πρωθυπουργός του Ιράκ Αλί αλ Ζαΐντι έδωσε σήμερα εντολή για τη σύσταση ερευνητικής επιτροπής για τον εντοπισμό των δραστών και την προέλευση της επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχε στόχο κατά τη διάρκεια της νύχτας το γραφείο του πρωθυπουργού της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Οι αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες αυτής της περιφέρειας του βορείου Ιράκ είχαν δηλώσει το πρωί ότι η επίθεση αυτή, η οποία είχε στόχο επίσης την κατοικία του επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφάλειας και Πληροφοριών του Κουρδιστάν, εξαπολύθηκε “από τα σύνορα με το Ιράν”.

Ιράκ

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