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Ιωάννα Τούνη: Να ερωτεύεσαι ακόμη περισσότερο τον άνθρωπο σου, βλέποντας πώς συμπεριφέρεται στο παιδί σου…

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ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

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Με τις καλύτερες αναμνήσεις επέστρεψαν στην Ελλάδα η Ιωάννα Τούνη, ο σύντροφός της Δημήτρης Σπυριδωνίδης και ο μικρός Πάρης, ύστερα από την εξωτική απόδραση που πραγματοποίησαν στις Μαλδίβες.


Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram μια ιδιαίτερα συγκινητική φωτογραφία, στην οποία ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης κρατά στους ώμους του τον μικρό Πάρη.


Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ιωάννα Τούνη εξέφρασε τα συναισθήματά της γράφοντας:


«Να ερωτεύεσαι ακόμη περισσότερο τον άνθρωπο σου, βλέποντας πώς συμπεριφέρεται στο παιδί σου… ανεκτίμητο!»

Ιωάννα Τούνη

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