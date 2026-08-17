Ιωάννα Τούνη: Να ερωτεύεσαι ακόμη περισσότερο τον άνθρωπο σου, βλέποντας πώς συμπεριφέρεται στο παιδί σου…

Με τις καλύτερες αναμνήσεις επέστρεψαν στην Ελλάδα η Ιωάννα Τούνη, ο σύντροφός της Δημήτρης Σπυριδωνίδης και ο μικρός Πάρης, ύστερα από την εξωτική απόδραση που πραγματοποίησαν στις Μαλδίβες.



Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram μια ιδιαίτερα συγκινητική φωτογραφία, στην οποία ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης κρατά στους ώμους του τον μικρό Πάρη.



Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ιωάννα Τούνη εξέφρασε τα συναισθήματά της γράφοντας:



«Να ερωτεύεσαι ακόμη περισσότερο τον άνθρωπο σου, βλέποντας πώς συμπεριφέρεται στο παιδί σου… ανεκτίμητο!»