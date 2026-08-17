ΠΑΟΚ: “Πρώτη” για Εντιαγέ, ανεβάζει ρυθμούς ο Τάχα Αλι

Ο ΠΑΟΚ μετρά αντίστροφα για τον πρώτο τελικό απέναντι στην Μπραν την προσεχή Πέμπτη στην Τούμπα στα πλαίσια των πλέι οφς του Conference League.

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι, που πλέον θα πρέπει να μάθει να ζει χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια, έχει μπροστά της άλλες δυο προπονήσεις για να ολοκληρώσει την προετοιμασία της και σήμερα Δευτέρα (17/8), έκανε την πρώτη του με την ομάδα ο Εντιαγέ, ο οποίος θα δηλωθεί στη λίστα της UEFA την Τετάρτη το βράδυ.

Ευχάριστα ήταν τα νέα και για τον Τάχα Αλι, αφού πήρε μέρος σε ένα κομμάτι του προγράμματος και πρακτικά αυτό σημαίνει πως μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του μετά τον τραυματισμό του στο ματς με την Ντιναμό Κιέβου.

Το δελτίο Τύπου της προπόνησης: «Πρωινή προπόνηση για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας, με το πρόγραμμα να είναι για ακόμη μία μέρα γεμάτο.

Η προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση και Passing Game, ενώ στη συνέχεια οι «ασπρόμαυροι» δούλεψαν πάνω στην αμυντική και επιθετική τακτική. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με το καθιερωμένο οικογενειακό δίτερμα. Στο κανονικό πρόγραμμα της ομάδας εντάχθηκε το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Δικεφάλου, Σερίφ Ντιαγέ, ο οποίος προπονήθηκε με τους νέους του συμπαίκτες.

Σε ό,τι αφορά το ιατρικό δελτίο, ο Μεϊτέ συνέχισε το πρόγραμμα αποκατάστασής του, ενώ ο Ντεσπόντοφ ακολούθησε και πάλι ατομικό πρόγραμμα, πραγματοποιώντας τρέξιμο στο γήπεδο. Ο Άλι συμμετείχε σε μέρος του κανονικού προγράμματος. Η επόμενη προπόνηση του ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Τρίτης, στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας.»