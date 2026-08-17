Κωνσταντίνος Μαργαρίτης: Η καλλιτεχνική σκιά που έχω από πάνω μου είναι τεράστια – Πρέπει να αποδείξεις 2 και 3 φορές ότι είσαι άξιος

Ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, γιος του σπουδαίου λαϊκού ερμηνευτή Γιώργου Μαργαρίτη, μίλησε στον Ανδρέα Θεοδώρου και στο περιοδικό «Λοιπόν» για τη δική του πορεία στο τραγούδι και το βάρος ενός τόσο αναγνωρίσιμου επιθέτου.

Ο νεαρός τραγουδιστής αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην προσπάθειά του να χαράξει τον δικό του δρόμο, αλλά και στη σημαντικότερη συμβουλή που έχει πάρει από τον πατέρα του.

– Πόσο δύσκολο είναι να χτίσεις το δικό σου όνομα όταν κουβαλάς ένα τόσο βαρύ επίθετο;

Δεν θα σου πω ψέματα· είναι δύσκολο και γι’ αυτό πολλά παιδιά γνωστών καλλιτεχνών επιλέγουν κάποιο ψευδώνυμο ή βγαίνουν με διαφορετικό όνομα. Δεν έχει να κάνει μόνο με τη σύγκριση που μοιραία θα γίνει, είναι το DNA εξάλλου, αλλά με την καλλιτεχνική σκιά που έχεις από πάνω σου, που στην προκειμένη περίπτωση σε μένα είναι τεράστια. Πρέπει να αποδείξεις 2 και 3 φορές ότι είσαι άξιος και να παλέψεις να ξεχωρίσεις σε έναν χώρο που δεν σε περιμένει κανείς με ανοιχτές αγκάλες. Πρέπει να ξέρεις πολύ καλά ποιος είσαι και πού πας για να επιβιώσεις.

– Ποια είναι η πιο σημαντική συμβουλή που σου έχει δώσει ο πατέρας σου και δεν θα ξεχάσεις ποτέ;

Ο πατέρας μου δεν δίνει εύκολα συμβουλές, όμως η στάση του στη δουλειά και στη ζωή γενικότερα λειτουργεί ως παράδειγμα και μάθημα για μένα. Μου έχει πει «λίγα λόγια, πολλές πράξεις και να πατάς γερά στα πόδια σου».