Σοκ στο Λονδίνο: Μετανάστης επιτέθηκε σε ηλικιωμένο και τον βίαζε για 20 λεπτά έξω από εκκλησία – “Ήθελα να τον βοηθήσω” είπε

Ένοχος για τον βιασμό ενός ηλικιωμένου άνδρα έξω από εκκλησία στο βορειοδυτικό Λονδίνο κρίθηκε ο 33χρονος Μπρούκε Ντεσαλάνιε, μετανάστης από την Ερυθραία, με τις βρετανικές Αρχές να τον χαρακτηρίζουν «επικίνδυνο δράστη» που επέλεξε ως στόχο έναν ανυπεράσπιστο και ευάλωτο άνθρωπο.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η επίθεση σημειώθηκε περίπου τα μεσάνυχτα της 23ης Ιουλίου του περασμένου έτους, έξω από την εκκλησία St John’s στο Χάροου. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο 33χρονος, με καταγωγή από την Ερυθραία, απομάκρυνε το θύμα από ένα παγκάκι και το μετέφερε σε χώρο με γρασίδι πίσω από περίφραξη, όπου το κακοποίησε σεξουαλικά.

Η επίθεση διήρκεσε περίπου 20 λεπτά και σταμάτησε μετά την παρέμβαση μιας γυναίκας, η οποία αντιλήφθηκε από το παράθυρό της τι συνέβαινε και κάλεσε την αστυνομία.

Η επίθεση καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας

Καθοριστικό στοιχείο στην υπόθεση αποτέλεσε υλικό από κάμερα ασφαλείας του δήμου. Στα πλάνα, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στη δίκη, φαίνονταν αυτοκίνητα αλλά και ένα διώροφο λεωφορείο να περνούν σε μικρή απόσταση από το σημείο την ώρα της επίθεσης.

Ο εισαγγελέας Σάιμον Σάνον ανέφερε ενώπιον του Harrow Crown Court ότι στο βίντεο διακρίνεται ο κατηγορούμενος να σέρνει το θύμα, το οποίο βρισκόταν σε κατάσταση βαριάς μέθης, από το παγκάκι προς τον χώρο με το γρασίδι.

Όπως υποστήριξε η κατηγορούσα αρχή, ο 33χρονος διέκοπτε προσωρινά την επίθεση κάθε φορά που κάποιος πεζός πλησίαζε ή περνούσε από το σημείο.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην εκκλησία, εντόπισαν τον Ντεσαλάνιε να στέκεται πίσω από την πινακίδα του ναού, ενώ ο ηλικιωμένος παρέμενε πεσμένος στο έδαφος.

Υποστήριξε ότι προσπαθούσε να βοηθήσει τον ηλικιωμένο

Κατά την αστυνομική ανάκριση, ο 33χρονος, ο οποίος χρησιμοποίησε διερμηνέα και κατά τη διάρκεια της δίκης, ισχυρίστηκε αρχικά ότι προσπαθούσε να βοηθήσει τον ηλικιωμένο επειδή ήταν μεθυσμένος. Η ταυτότητα του θύματος δεν δημοσιοποιείται για νομικούς λόγους.

Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί τού έδειξαν το υλικό της κάμερας ασφαλείας, ο Ντεσαλάνιε διέκοψε τη συνέντευξη, συνομίλησε με τον δικηγόρο του και στη συνέχεια αρνήθηκε να απαντήσει σε άλλες ερωτήσεις. Επίσης, δεν κατέθεσε στη δίκη του.

Η υπεράσπισή του υποστήριξε ενώπιον των ενόρκων ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν τον βιασμό και τους κάλεσε να μην οδηγηθούν σε μια «ενστικτώδη» αντίδραση απέναντι στον κατηγορούμενο.

Οι ένορκοι, ωστόσο, τον έκριναν ένοχο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 33χρονος παρέμεινε ανέκφραστος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ακόμη και όταν προβλήθηκαν στην αίθουσα τα πλάνα από την επίθεση.

«Στόχευσε έναν ανυπεράσπιστο και ευάλωτο ηλικιωμένο»

Μετά την καταδίκη, ο επικεφαλής της έρευνας χαρακτήρισε τον Ντεσαλάνιε «επικίνδυνο δράστη», τονίζοντας ότι «στόχευσε έναν ανυπεράσπιστο, ευάλωτο, ηλικιωμένο άνδρα».

Όπως σημείωσε, η άμεση αντίδραση των πολιτών ήταν καθοριστική για τη σύλληψή του.

«Χάρη σε πολίτες που ειδοποίησαν την αστυνομία, συνελήφθη στο σημείο, κατηγορήθηκε την επόμενη ημέρα και τέθηκε υπό κράτηση με απόφαση του δικαστηρίου», ανέφερε.

Παράλληλα, η αστυνομία κάλεσε οποιονδήποτε έχει πέσει θύμα παρόμοιας σεξουαλικής επίθεσης να απευθυνθεί στις Αρχές, διαβεβαιώνοντας ότι θα λάβει υποστήριξη και ότι η καταγγελία του θα αντιμετωπιστεί με τη δέουσα προσοχή.