Χαλκιδική: Συναγερμός στο Λιμενικό μετά από βύθιση σκάφους στη μαρίνα Σάνη

Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στη Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών για τη βύθιση ενός σκάφους, εντός της μαρίνας «ΣΑΝΗ» του Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Στο σημείο μετέβη ένα Περιπολικό όχημα Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., όπου εντόπισε ένα ερασιτεχνικό (Ε/Ρ) σκάφος βυθισμένο, πλησίον της προβλήτας πρόσδεσης όπου ελλιμενιζόταν.

Αμέσως ενημερώθηκε ο ιδιοκτήτης του σκάφους, ο οποίος μερίμνησε για την άμεση ανέλκυσή του στην ξηρά με τη συνδρομή δύτη, ενώ ελήφθησαν και τα απαιτούμενα μέτρα πρόληψης θαλάσσια ρύπανσης από τον αρμόδιο φορέα.

Προανάκριση διενεργείται από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Τέλος, από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.