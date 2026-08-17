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Άρης: Ενδεκάδα με Παλάσιος και Μιρ απέναντι στην Καρδίτσα

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THESTIVAL TEAM

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Με αγώνα κυπέλλου κόντρα στην Αναγέννηση Καρδίτσας ανοίγει η αυλαία των επίσημων υποχρεώσεων της νέας σεζόν για τον Άρη.

Οι επίλεκτοι του Μιχάλη Γρηγορίου για τον αγώνα που θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Μακεδονικού είναι οι: Διούδης, Φαμπιάνο, Γένσεν, Φαντιγκά, Χαρούπας, Ράσιτς, Βοριαζίδης, Γκαρέ, Παλάριος, Γιαννιώτας, Μιρ.

Αναπληρωματικοί: Γαλανόπουλος, Δώνης, Ντιαλό, Αλφαρέλα, Μπασίρου, Μάικιτς, Μπαρμπόπουλος, Παπασαραφιανός, Κάμτσης, Μπουσαΐντ.

Άρης

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