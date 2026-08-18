Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Μέχρι την Παρασκευή 21 Αυγούστου οι αιτήσεις

Στο τέλος αυτής της εβδομάδας, την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026, ολοκληρώνεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027».

Οι ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση, έχουν λίγες ακόμα ημέρες στη διάθεσή τους για να διεκδικήσουν την επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το ποσό των 600 ευρώ για διακοπές στην Ελλάδα.

Το «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» είναι το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, που στοχεύει στην τόνωση του εσωτερικού τουρισμού και στη στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών. Λειτουργεί μέσω άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία χρησιμοποιείται απευθείας για δαπάνες διαμονής σε ξενοδοχεία και καταλύματα σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, φέτος το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις:

-Α’ Φάση: έως 30.06.2027

-Β’ Φάση: έως 31.12.2027

Όπως επισημαίνεται, οι δικαιούχοι της Β’ φάσης θα προκύψουν από τους πίνακες επιλαχόντων της Α’ φάσης, χωρίς νέα κλήρωση, για την περίοδο που έχει δηλωθεί κατά την αίτηση ενώ η ημερομηνία έναρξης της β’ φάσης θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του προγράμματος.

Πότε ξεκίνησαν και πότε λήγουν οι αιτήσεις

Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε σταδιακά από την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:

-5 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2

-6 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4

-7 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6

-8 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8

-9 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0

-Από 10 Αυγούστου έως τη λήξη: Όλα τα ΑΦΜ

Η προθεσμία υποβολής λήγει οριστικά την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026, στις 23:59:59.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι ενήλικοι Έλληνες πολίτες (φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας) οι οποίοι: έχουν υποβάλει και εκκαθαρίσει εμπρόθεσμα τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024 και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Τα νέα εισοδηματικά όρια

Ατομικό (Φυσικά πρόσωπα άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας)

Χωρίς τέκνα: 21.000 ευρώ

Με 1 τέκνο: 22.500 ευρώ

Με 2 τέκνα: 24.000 ευρώ

Με 3 τέκνα: 26.000 ευρώ

Με 4 τέκνα: 31.000 ευρώ

Από 4 τέκνα και άνω, τα όρια αυξάνονται κατά 5.000 € ανά τέκνο.

Οικογενειακό (Έγγαμοι και μέρη συμφώνου συμβίωσης)

Χωρίς τέκνα: 33.000 ευρώ

Με 1 τέκνο: 34.500 ευρώ

Με 2 τέκνα: 36.000 ευρώ

Με 3 τέκνα: 38.000 ευρώ

Με 4 τέκνα: 43.000 ευρώ

Από 4 τέκνα και άνω, τα όρια αυξάνονται κατά 5.000 € ανά τέκνο.

Εξαίρεση: Τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω, καθώς και οι οικογένειες με τέκνα με αναπηρία αντίστοιχου ποσοστού, εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Τα ποσά της επιδότησης

Τα ποσά επιδότησης διαφέρουν ανάλογα με την κατηγορία δικαιούχου και την περίοδο χρήσης της κάρτας που θα επιλεγεί κατά την αίτηση:

Συγκεκριμένα, για την υψηλή περίοδο, που καλύπτει το διάστημα από τηνέναρξη ισχύος των καρτών έως 30.09.2026 και από 01.05.2027 έως 30.06.2027, τα ποσά είναι τα εξής:

Γενική κατηγορία: 200 ευρώ

Ειδικές κατηγορίες: 300 ευρώ

ΑμεΑ 67%+ ή γονέας τέκνου ΑμεΑ 67%+: 400 ευρώ

Για τη χαμηλή περίοδο, με χρήση της κάρτας από 01.10.2026 έως 30.04.2027, τα ποσά διαμορφώνονται υψηλότερα, ως εξής:

Γενική κατηγορία: 300 ευρώ

Ειδικές κατηγορίες: 400 ευρώ

ΑμεΑ 67%+ ή γονέας τέκνου ΑμεΑ 67%+: 600 ευρώ

Οι κληρωθέντες δικαιούχοι όλων των κατηγοριών με 4 και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ ανά τέκνο από το τέταρτο τέκνο και άνω.

Πώς γίνεται η εξαργύρωση

Επισημαίνεται ότι η ψηφιακή κάρτα του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2026-2027» προσφέρει:

-ανέπαφη πληρωμή και εξαργύρωση του ποσού της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας σε κάθε πάροχο διαμονής (ξενοδοχεία, καταλύματα κ.ά.) και σε κάθε προορισμό της χώρας, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς,

-άμεση αποζημίωση των παρόχων, γεγονός που βάζει τέλος στην αναμονή και στις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες,

ανάλωση του ποσού εφάπαξ ή τμηματικά, σύμφωνα με την περίοδο επιλογής χρήσης της κάρτας (υψηλή/χαμηλή) και συγκεκριμένα για κληρωθέντες δικαιούχους της Α’ φάσης:

-για την υψηλή περίοδο το ποσό μπορεί να αναλωθεί εφάπαξ ή τμηματικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος ψηφιακών καρτών έως και 30.09.2026 και από 1-5-2027 έως και 30-6-2027

για τη χαμηλή περίοδο το ποσό μπορεί να αναλωθεί εφάπαξ ή τμηματικά από 1-10-2026 έως και 30-4-2027

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με δύο τρόπους:

-Ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας, ΕΔΩ, με χρήση κωδικών Taxisnet

-Με φυσική παρουσία, σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Πώς γίνεται η επιλογή δικαιούχων

Η επιλογή πραγματοποιείται με ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ όσων πληρούν τις προϋποθέσεις. Στη Β’ φάση, οι δικαιούχοι θα προκύψουν από τους Πίνακες μη κληρωθέντων, τηρουμένης αναλογίας 70% για τη χαμηλή περίοδο και 30% για την υψηλή, έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Χρήσιμες συμβουλές πριν τη λήξη της προθεσμίας

Ελέγξτε ότι η δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2024 έχει υποβληθεί και εκκαθαριστεί εμπρόθεσμα.

Επιλέξτε προσεκτικά ανάμεσα σε υψηλή και χαμηλή περίοδο, ανάλογα με το πότε σκοπεύετε να ταξιδέψετε.

Όσοι δυσκολεύονται με την ηλεκτρονική υποβολή μπορούν να απευθυνθούν σε ΚΕΠ.

Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να καλέσετε στο Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Κοινού 210-2150231 (Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-17:00) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tourism4all2026-2027@ktpae.gr.

Μην αφήνετε την αίτηση για την τελευταία στιγμή -η πλατφόρμα κλείνει αυστηρά την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 23:59:59.