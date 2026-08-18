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Ευγενία Σαμαρά – Στους εντυπωσιακούς “καταρράκτες” του Μεξικού: “Η τελευταία φωτό είναι η ψυχή μου”

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THESTIVAL TEAM

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Η Ευγενία Σαμαρά συνεχίζει το μεγάλο ταξίδι της στο Μεξικό, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες και εμπειρίες από τα μέρη που επισκέπτεται. Αυτή τη φορά, η ηθοποιός βρέθηκε στο εντυπωσιακό Hierve el Agua, στην πολιτεία Οαχάκα, και δημοσίευσε ένα νέο φωτογραφικό άλμπουμ στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Τι φυσική ομορφιά είναι αυτή!», έγραψε η Ευγενία Σαμαρά, παρουσιάζοντας παράλληλα στους followers της ορισμένες πληροφορίες για το ξεχωριστό φυσικό τοπίο. Όπως εξήγησε, οι περίφημοι λευκοί «καταρράκτες» δεν αποτελούνται από νερό που πέφτει από μεγάλο ύψος, αλλά είναι ασβεστολιθικοί σχηματισμοί που δημιουργήθηκαν μέσα σε χιλιάδες χρόνια από νερά πλούσια σε ανθρακικό ασβέστιο.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε ακόμη στις φυσικές πηγές και τις πισίνες της περιοχής, ενώ μέσα από τις φωτογραφίες της αποτύπωσε την ιδιαίτερη ομορφιά του τοπίου.

Στο τέλος της ανάρτησής της, πάντως, ξεχώρισε μία από τις φωτογραφίες του άλμπουμ, γράφοντας με χιούμορ και ενθουσιασμό: «Ps: η τελευταία φωτό είναι η ψυχή μου».

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