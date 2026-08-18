Φραστική επίθεση Τραμπ και Λευκού Οίκου σε δημοσιογράφο του CNN – “Σιωπή, κάνεις πολλή φασαρία”

Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ να εναντιώνεται σε δημοσιογράφους. Αυτή τη φορά βέβαια η «επίθεση» ήταν πιο έντονη αφού στο πλευρό του στάθηκε και ο Λευκός Οίκος, όταν μία δημοσιογράφος του CNN ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο να σχολιάσει φραστική επίθεση πολιτικού των δημοκρατικών σε βάρος του για την υποτιθέμενη εγγύτητά του με μια βοηθό του.

«Κάποια μέρα, τα παιδιά σου θα πέσουν πάνω σε αυτή την αηδιαστική κι απάνθρωπη ερώτηση. Θα σε σιχαθούν», ήταν η αντίδραση μέσω X της ομάδας Rapid Response 47 εναντίον της δημοσιογράφου Κρίστεν Χολμς, υποστηρίζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ.

.@KristenhCNN: Someday, your children will come across your disgusting and inhumane question. They will be sickened and embarrassed to have a parent be so callous and vindictive. It’s quite troubling. https://t.co/EWgPy7mXQP August 17, 2026

Σε άλλο μήνυμα, η ίδια ομάδα κατηγόρησε την ανταποκρίτρια του τηλεοπτικού δικτύου στον Λευκό Οίκο για «φτηνό χτύπημα» εναντίον «συνεργάτιδας του προέδρου Τραμπ», κατά τη διάρκεια ερωταπαντήσεων στο Οβάλ Γραφείο.

«Οι κρατικοί αξιωματούχοι είναι ελεύθεροι να αμφισβητούν ρεπορτάζ με τα οποία δεν συμφωνούν, αλλά το να επιτίθενται επί προσωπικού σε δημοσιογράφους επειδή τους θέτουν ερωτήματα είναι ανάξιο των αξιωμάτων τους και αντίκειται στις αρχές της ελευθεροτυπίας», απάντησε το CNN, υπερασπιζόμενο τη δημοσιογράφο του.

Η Κρίστεν Χολμς ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο σχετικά με δήλωση κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης που έκανε δημοκρατικός γερουσιαστής στην Τζόρτζια, ο Τζον Όσοφ: πρόσαψε στον Ντόναλντ Τραμπ πως ενδιαφέρεται για τις προσωπικές δουλειές του και τις σχέσεις του περισσότερο από τα προεδρικά καθήκοντά του.

.@KristenhCNN is a disgraceful, humiliating embarrassment to her alleged profession.@POTUS hosts a hero lifeguard in the Oval Office and she uses it as an opportunity to take a cheap shot about one of President Trump's staffers.



These scumbags are the lowest of the low. pic.twitter.com/oUrwbAtBfJ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 17, 2026



«Προτιμά να οικοδομεί την αίθουσα χορού του και να ταξιδεύει με τη Νάταλι», είπε ο γερουσιαστής, αναφερόμενος στη Νάταλι Χαρπ, βοηθό του προέδρου που ορισμένα αμερικανικά ΜΜΕ επισημαίνουν πως βρίσκεται πάντα κοντά του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά δεν απάντησε όταν η Κρίστεν Χολμς του ζήτησε να αντιδράσει στο σχόλιο του δημοκρατικού γερουσιαστή.

Αργότερα κατά τη διάρκεια των ερωταπαντήσεων με δημοσιογράφους όμως, ο αρχηγός του κράτους επιτέθηκε φραστικά στη δημοσιογράφο, όταν προσπάθησε να του θέσει ερώτηση αυτή τη φορά σχετικά με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

«Σιωπή!», επανέλαβε αρκετές φορές ο Τραμπ, γνωστός για τον ερειστικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ειδικά γυναίκες δημοσιογράφους.

«Κάνεις πολλή φασαρία», συνέχισε, καταφερόμενος εξάλλου όπως συνηθίζει εναντίον του CNN, συνώνυμου κατ’ αυτόν με τις «ψευδείς ειδήσεις».



Το επίμαχο σχόλιο του γερουσιαστή Όσοφ προκάλεσε προφανώς οργή ευρύτερα στον Λευκό Οίκο.

Επίσης χθες, ο διευθυντής επικοινωνίας της αμερικανικής προεδρίας Στίβεν Τσανγκ παρέθεσε το απόσπασμα της ομιλίας του δημοκρατικού στο οποίο αναφέρεται στη συνεργάτιδα του προέδρου Τραμπ κι επιδόθηκε σε υβρεολόγιο εναντίον του «αξιολύπητου» ανθρώπου που «μισεί αυτή τη χώρα» επειδή είναι «ριζοσπάστης» και «εξτρεμιστής» δημοκρατικός.

Άλλος εκπρόσωπος της προεδρίας, ο Ντέιβις Ιγκλ, χαρακτήρισε τον γερουσιαστή Όσοφ πολιτικό «κατηγορίας φτερού», επιδιδόμενο σε «γυναικείους θεατρινισμούς» και απομίμηση «του Μπαράκ Ομπάμα».