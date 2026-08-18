Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Το κρίσιμο 15λεπτο πριν την τραγωδία και η αποχώρηση του επίγειου συντονιστή

Νέα δεδομένα προκύπτουν σχετικά με το δυστύχημα που σημειώθηκε στις 2 Αυγούστου στην περιοχή της Ψάθας, όταν συγκρούστηκαν στον αέρα δύο ελικόπτερα με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα.

Τα δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στην Ψάθα την ώρα που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που είχε εξαπλωθεί σε περιοχές από τη Βοιωτία μέχρι και τη Δυτική Αττική.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, την οποία έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, έχουν ληφθεί τουλάχιστον 15 καταθέσεις για την υπόθεση.

Την ευθύνη για τον συντονισμό των εναέριων μέσων στην περιοχή της Ψάθας, όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, είχε αναλάβει ανώτατο στέλεχος της Πυροσβεστικής. Ο ίδιος συντόνιζε από το έδαφος τις κινήσεις των ελικοπτέρων.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το newsit.gr, περίπου 15 λεπτά πριν από τη μοιραία σύγκρουση, φέρεται να εγκατέλειψε την περιοχή, καθώς κλήθηκε να διαχειριστεί μια αναζωπύρωση της φωτιάς σε ένα άλλο σημείο. Βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας της Πυροσβεστικής, μετά την αποχώρησή του ο συντονισμός των εναέριων δυνάμεων μεταβιβάστηκε στον εναέριο συντονιστή. Εκείνος, όμως, επιχειρούσε από άλλο σημείο του εκτεταμένου μετώπου, στα Βίλια, με αποτέλεσμα να μην έχει άμεση οπτική εικόνα της εικόνας που επικρατούσε στην Ψάθα.

Μεταξύ των άλλων έχουν καταθέσει επιτελείς, πυροσβέστες αλλά και κάτοικοι της περιοχής. Καταθέσεις έχουν δώσει επίσης ο Βρετανός κυβερνήτης του ενός ελικοπτέρου, καθώς και ο Έλληνας μεταφραστής που βρισκόταν μαζί του στο ίδιο αεροσκάφος κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Παρά τη σύγκρουση στον αέρα, το δεύτερο ελικόπτερο κατάφερε να παραμείνει υπό έλεγχο και να πραγματοποιήσει ασφαλή προσγείωση. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να συνθέσουν πλήρως την εικόνα των γεγονότων και να διαπιστώσουν τι ακριβώς προηγήθηκε της σύγκρουσης.

Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται επίσης στο ηχητικό υλικό και στις καταγεγραμμένες επικοινωνίες που είχαν οι επιτελείς με τα πληρώματα των ελικοπτέρων.

Μέσα από τις συνομιλίες αυτές γίνεται προσπάθεια να διαλευκανθεί τι συνέβη και τι ειπώθηκε στα κρίσιμα λεπτά πριν από τη σύγκρουση, ποιες εντολές μεταδόθηκαν, αν υπήρξαν σχετικές προειδοποιήσεις για την κίνηση άλλων ελικοπτέρων και κατά πόσο προέκυψε πρόβλημα στην επικοινωνία ή στον συντονισμό των εναέριων μέσων.

Την ίδια ώρα σύμφωνα με το newsit.gr, τα συντρίμμια του ελικοπτέρου έχουν μεταφερθεί στο Τατόι, προκειμένου να τεθούν υπό λεπτομερή εξέταση από τους αρμόδιους εμπειρογνώμονες και πραγματογνώμονες.