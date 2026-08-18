Άννα Λιβαθυνού: Η χημεία είναι καθοριστική σε μια εκπομπή, δεν την προσποιείσαι και ο τηλεθεατής το αντιλαμβάνεται αμέσως

Με αφορμή την καλοκαιρινή σύμπραξη με τον Νίκο Ρογκάκο και τον Στέφανο Σίσκο στον ΑΝΤ1, η Άννα Λιβαθυνού έδωσε συνέντευξη στο ένθετο Real life και τη συνάδελφο της, Πολυξένη Καραμίχα.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η γοητευτική δημοσιογράφος και παρουσιάστρια εστίασε στη σημασία που έχει η χημεία στις τηλεοπτικές συνεργασίες αλλά και στα μαθήματα που κρατά μέχρι σήμερα από την επαγγελματική της διαδρομή.

Πόσο σημαντική είναι η χημεία ανάμεσα στους παρουσιαστές μιας εκπομπής;

Είναι καθοριστική. Τη χημεία δεν την προσποιείσαι και ο τηλεθεατής το αντιλαμβάνεται αμέσως. Στη ζωντανή τηλεόραση χρειάζονται εμπιστοσύνη και συνεννόηση, πολλές φορές ακόμη και με μια ματιά.

Από το δικαστικό και το αθλητικό ρεπορτάζ μέχρι την παρουσίαση εκπομπών, τι σας έχει διδάξει κάθε τομέας;

Το ρεπορτάζ είναι το μεγαλύτερο σχολείο. Πιστεύω ότι, αν δεν περάσεις από αυτό, δύσκολα μπορείς να σταθείς στην παρουσίαση. Νιώθω τυχερή που έχω γράψει πολλές ώρες σε ρεπορτάζ, εκπομπές και δελτία ειδήσεων. Το δικαστικό με δίδαξε ακρίβεια, υπευθυνότητα και σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους.

Το ελεύθερο ρεπορτάζ μού έδωσε ταχύτητα και αντανακλαστικά, ενώ η παρουσίαση με έμαθε να συνδυάζω όλες αυτές τις εμπειρίες και, πάνω απ’ όλα, να ακούω πραγματικά τον άνθρωπο που έχω απέναντι μου.