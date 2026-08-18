MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Άννα Λιβαθυνού: Η χημεία είναι καθοριστική σε μια εκπομπή, δεν την προσποιείσαι και ο τηλεθεατής το αντιλαμβάνεται αμέσως

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Με αφορμή την καλοκαιρινή σύμπραξη με τον Νίκο Ρογκάκο και τον Στέφανο Σίσκο στον ΑΝΤ1, η Άννα Λιβαθυνού έδωσε συνέντευξη στο ένθετο Real life και τη συνάδελφο της, Πολυξένη Καραμίχα.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η γοητευτική δημοσιογράφος και παρουσιάστρια εστίασε στη σημασία που έχει η χημεία στις τηλεοπτικές συνεργασίες αλλά και στα μαθήματα που κρατά μέχρι σήμερα από την επαγγελματική της διαδρομή.

Πόσο σημαντική είναι η χημεία ανάμεσα στους παρουσιαστές μιας εκπομπής;

Είναι καθοριστική. Τη χημεία δεν την προσποιείσαι και ο τηλεθεατής το αντιλαμβάνεται αμέσως. Στη ζωντανή τηλεόραση χρειάζονται εμπιστοσύνη και συνεννόηση, πολλές φορές ακόμη και με μια ματιά.

Από το δικαστικό και το αθλητικό ρεπορτάζ μέχρι την παρουσίαση εκπομπών, τι σας έχει διδάξει κάθε τομέας;

Το ρεπορτάζ είναι το μεγαλύτερο σχολείο. Πιστεύω ότι, αν δεν περάσεις από αυτό, δύσκολα μπορείς να σταθείς στην παρουσίαση. Νιώθω τυχερή που έχω γράψει πολλές ώρες σε ρεπορτάζ, εκπομπές και δελτία ειδήσεων. Το δικαστικό με δίδαξε ακρίβεια, υπευθυνότητα και σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους.

Το ελεύθερο ρεπορτάζ μού έδωσε ταχύτητα και αντανακλαστικά, ενώ η παρουσίαση με έμαθε να συνδυάζω όλες αυτές τις εμπειρίες και, πάνω απ’ όλα, να ακούω πραγματικά τον άνθρωπο που έχω απέναντι μου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Τραγωδία στην Κρήτη: Ηλικιωμένη έπεσε ενώ επιβιβαζόταν σε λεωφορείο και έχασε τη ζωή της

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζεται η κατάληψη των οπαδών του ΠΑΟΚ στην Τούμπα μετά την πώληση Κωνσταντέλια

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Αποθεώνει Καρέτσα η Ντόρτμουντ: “Είναι απόλαυση να τον βλέπεις” – Δείτε το βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Απίστευτη κλοπή στην Πέλλα: 51χρονος έκλεψε καλλωπιστικά φυτά αξίας 12.500 ευρώ από αυλή σπιτιού

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 20 ώρες πριν

Δ. Θεσσαλονίκης: Νέα δημιουργική χρονιά στα ΚΔΑΠ – Κάλεσμα στους δικαιούχους voucher

ΣΧΕΣΕΙΣ 9 ώρες πριν

Τα “σχεσιακά”: Tι είναι ο dating trainer και γιατί κάποιοι πληρώνουν χιλιάδες ευρώ για τις υπηρεσίες του;