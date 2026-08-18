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Άρης: Έρχεται και υπογράφει τριετές συμβόλαιο ο Μανού Γκαρθία

Φωτογραφία Intime
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THESTIVAL TEAM

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Η ΠΑΕ Άρης επιβεβαίωσε την οριστική συμφωνία με τον Μανού Γκαρθία ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Η επιστροφή του Ισπανού ποδοσφαιριστή είναι γεγονός καθώς η ΠΑΕ Άρης επιβεβαίωσε την οριστική συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας τριών χρόνων αλλά και την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη, μόλις διευθετήσει προσωπικά ζητήματα στο Κάνσας. Κι έτσι υλοποιείται ο μεγαλύτερος μεταγραφικός στόχος του Άρη καθώς το κεφάλαιο «Μανού Γκαρθία» άνοιξε για τους «κίτρινους» από τον περασμένο Δεκέμβρη και στην πραγματικότητα, ο ίδιος ο Ισπανός είχε αναφέρει την επιθυμία επιστροφής του στη Θεσσαλονίκη.

Τις τελευταίες ημέρες οι διαδικασίες έτρεξαν αρκετά μέσα από τις επαφές του Μανού Γκαρθία με την Κάνσας Σίτι οι οποίες επιβεβαιώθηκαν εξάλλου από τον ίδιο τον προπονητή της ομάδας. Τα ξημερώματα (18/8) η Κάνσας Σίτι ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου του παίκτη κι ενώ είχε προηγηθεί η ανάρτηση του Θόδωρου Καρυπίδη για την επιστροφή του παίκτη. Κι αυτό θα επισημοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών με την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη.

Ο Μανού επιστρέφει στο «Κλ. Βικελίδης» έπειτα από ένα… διάλειμμα 1.5 έτους, όταν είχε πουληθεί στην Κάνσας Σίτι μαζί με τον Σάπι Σουλεϊμάνοφ, αντί 6 εκατ. ευρώ. Ο Άρης τον είχε αποκτήσει από τη Σπόρτιγκ Χιχόν και κατά τη θητεία του στους «κίτρινους» είχε εννιά γκολ και επτά ασίστ σε σύνολο 63 αγώνων.

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