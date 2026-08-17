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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πέλλα: Έκλεψε καλλωπιστικά φυτά αξίας 12.500 ευρώ από αυλή

Freepik
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THESTIVAL TEAM

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Μια ασυνήθιστη υπόθεση κλοπής απασχολεί τις αστυνομικές αρχές στην Πέλλα, καθώς ένας 51χρονος φέρεται να αφαίρεσε από την αυλή οικίας καλλωπιστικά φυτά συνολικής αξίας 12.500 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα για το αδίκημα της κλοπής.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, ο προαναφερόμενος, στις 8 Αυγούστου 2026 εισήλθε σε αυλή οικίας σε περιοχή της Πέλλας και αφαίρεσε καλλωπιστικά φυτά συνολικής αξίας 12.500 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση του παθόντα.

Τα κλοπιμαία βρέθηκαν και αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχό τους.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή του και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.

Πέλλα

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