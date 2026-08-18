Τροχαίο στη Βούλα: Σοκαριστικό βίντεο από τη σύγκρουση ταξί με μοτοσικλέτα – Σε κρίσιμη κατάσταση o οδηγός της μηχανής

Ένας 39χρονος μοτοσικλετιστής, τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (17/8), στην παραλιακή, στο ύψος του ΠΙΚΠΑ Βούλας.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας το ταξί ξεκινάει από τη δεξιά λωρίδα, στο ρεύμα προς Βουλιαγμένης και επιχειρεί να κάνει αναστροφή στην πλατεία Κρήτης με αποτέλεσμα να πέσει με μεγάλη ταχύτητα η μηχανή πάνω του.

Ο 39χρονος διακομίστηκε άμεσα στο Ασκληπιείο, ενώ ο οδηγός του ταξί συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και σωματική βλάβη από αμέλεια. Σύμφωνα με το Ertnews, το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ήταν αρνητικό.

Τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης διερευνούν οι αστυνομικοί του Α’ Τμήματος Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.