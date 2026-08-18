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Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποχαιρέτησε τους πρώην συμπαίκτες του στην προπόνηση του ΠΑΟΚ – Συγκινητικό κλίμα στη Νέα Μεσήμβρια

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι το πρόσωπο των ημερών, με την πώλησή του -από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ- να προκαλεί αίσθηση, αλλά και μεγάλο εκνευρισμό στους φίλους του “δικεφάλου του Βορρά”.

Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός πραγματοποίησε το μεγάλο άλμα στην καριέρα του, αλλά πριν αναχωρήσει για Βεστφαλία, θέλησε να αποχαιρετήσει την “οικογένειά” του στον ΠΑΟΚ. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έδωσε το “παρών” στη σημερινή (18.08.2026) προπόνηση του “δικεφάλου του Βορρά” στη Ν. Μεσημβρία, με σκοπό να πει “αντίο” στους πρώην συμπαίκτες και τον σύλλογο.

Συναισθηματικά φορτισμένο το κλίμα με ολόκληρη την ομάδα να αποχωρίζεται τον Γιάννη Κωνσταντέλια, το αγαπημένο παιδί των φίλων του ΠΑΟΚ.

Γιάννης Κωνσταντέλιας ΠΑΟΚ

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