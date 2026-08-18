Ταμίλα Κουλίεβα: Αν ασχολούμαστε με την προσωπική ζωή του καλλιτέχνη, ξεχνάμε το έργο του

Η Ταμίλα Κουλίεβα έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ένθετο Real life και τη δημοσιογράφο Νίκη Κώτσου, αυτή την εβδομάδα.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η γοητευτική πρωταγωνίστρια αναφέρθηκε σε όσα την συγκινούν ακόμα στο θέατρο αλλά στους λόγους που δεν επιθυμεί διαχρονικά να προβάλλει την προσωπική της ζωή.

Τι εξακολουθεί να σας συγκινεί στο θέατρο έπειτα από τόσα χρόνια παρουσίας;

Οι άνθρωποι. Και η σκέψη ότι μέσα από τη δουλειά μου μπορώ και γω να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Κάθε φορά που καλείσαι να ενσαρκώσεις έναν χαρακτήρα, πρέπει να καταλάβεις και να αιτιολογήσεις τις πράξεις του. Αυτή η διαδικασία, θέλοντας και μη, σε διαμορφώνει.

Δεν προβάλλετε την προσωπική σας ζωή.

Γιατί αλλιώς θα έπαυε να είναι προσωπική. Δεν μου αρέσει. Όπως νιώθει ο καθένας ας κάνει. Καμιά φορά ο άνθρωπος έχει ανάγκη να μοιραστεί τις προσωπικές στιγμές χαράς. Δεν είναι κατακριτέο και να το μοιραστεί δημόσια. Απλώς το να πηγαίνουμε στο άλλο άκρο, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος.

Αν ασχολούμαστε με την προσωπική ζωή του καλλιτέχνη, ξεχνάμε το έργο του. Είμαι της ισορροπίας πάντα.