Σχολική χρονιά 2026-2027: Πότε ανοίγουν φέτος τα σχολεία και ποιες αργίες ακολουθούν

Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 αναμένεται να επιστρέψουν οι μαθητές στις σχολικές αίθουσες, καθώς σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αυτή είναι η ημερομηνία που ανοίγουν τα σχολεία για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.



Ως είθισται, στα μέσα Σεπτεμβρίου ανοίγουν οι πόρτες των σχολείων για να υποδεχθούν τους μαθητές και συγκεκριμένα:



-Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026: Αγιασμός και επίσημη έναρξη του σχολικού έτους. Οι μαθητές προσέρχονται στις σχολικές μονάδες, λαμβάνουν τις πρώτες οδηγίες για τη λειτουργία του σχολείου και ενημερώνονται για το πρόγραμμα των επόμενων ημερών.



-Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026: Έναρξη της κανονικής διδασκαλίας, με πλήρες ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.

Πότε επιστρέφουν οι εκπαιδευτικοί

Το διδακτικό έτος για τους εκπαιδευτικούς ξεκινά επίσημα την 1η Σεπτεμβρίου 2026, δηλαδή αρκετές ημέρες πριν από την επιστροφή των μαθητών.



Το διάστημα αυτό αξιοποιείται για την απαραίτητη προετοιμασία, που περιλαμβάνει:



-Οργάνωση τμημάτων

-Προγραμματισμό της διδασκαλίας

-Συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων

-Προετοιμασία των σχολικών χώρων

Η πρώτη αργία της χρονιάς

Πέρα από ορισμένες τοπικές εορτές που ενδεχομένως είναι νωρίτερα, πρώτη σχολική αργία είναι η εθνική εορτή στις 28 Οκτωβρίου 2026, που «πέφτει» Τετάρτη για τη φετινή χρονιά. Όπως πάντα, την προηγούμενη ημέρα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν οι σχολικές γιορτές.



Δείτε αναλυτικά τις αργίες της σχολικής χρονιάς

Το πρώτο τριήμερο της χρονιάς

Εξαιρώντας το διάστημα των διακοπών των Χριστουγέννων, το πρώτο σχολικό τριήμερο της νέας χρονιάς θα είναι αυτό της Καθαράς Δευτέρας, η οποία «πέφτει» στις 15 Μαρτίου 2027, με τα σχολεία να παραμένουν κλειστά από το Σάββατο 13 έως και τη Δευτέρα 15 Μαρτίου, ενώ οι μαθητές θα επιστρέψουν στα μαθήματα την Τρίτη 16 Μαρτίου.



Δέκα ημέρες αργότερα έρχεται και η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου 2027, ημέρα Πέμπτη, οπότε δεν σχηματίζει κάποιο τριήμερο ή τετραήμερο, καθώς η Παρασκευή 26 Μαρτίου παραμένει κανονική εργάσιμη και σχολική ημέρα.