Χαλκιδική: Εκτεταμένοι καθαρισμοί στη Σίβηρη μετά τη μεγάλη πυρκαγιά

Ο Δήμος Κασσάνδρας, μέσω της Υπηρεσίας Καθαριότητας, πραγματοποιεί εκτεταμένες παρεμβάσεις στη Σίβηρη μετά την πυρκαγιά.

Στο πεδίο επιχειρούν όλα τα συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας, με απορριμματοφόρα, πλυντήρια κάδων, συνεργεία κάδων και αποκατάστασης, συνεργεία πρασίνου, καθώς και συνεργεία συλλογής και μεταφοράς πράσινων υπολειμμάτων, ογκωδών και αδρανών υλικών. Παράλληλα πραγματοποιούνται καθαρισμοί, κοπή ξερών χόρτων και απομάκρυνση μικροαπορριμμάτων, κλαδιών, ογκωδών αντικειμένων και καμένων υλικών, με τη συνδρομή μηχανημάτων έργου, Bobcat, φορτηγού και αρπάγης.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται στην περιοχή του Αμφιθεάτρου, του Ναυτίλου, της Κατεργόπετρας, στην είσοδο και έξοδο προς τη στροφή Ελάνης, στο επαρχιακό δίκτυο προς Σίβηρη, στην περιοχή Κελί και στα πεδία όπου κινήθηκαν τα τμήματα δασοπυρόσβεσης, καθώς και στην περιοχή Ποτόκι – Ρέμα.

Παράλληλα, προχωρά η αντικατάσταση καμένων και κατεστραμμένων κάδων που έχουν υποστεί σοβαρές φθορές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Οι παρεμβάσεις συνεχίζονται οργανωμένα, με στόχο την αποκατάσταση της καθαριότητας και της καθημερινότητας στις πληγείσες περιοχές.