Φωτιά στη Σίβηρη: Ζημιές σε εννέα κτίρια, έξι σπίτια κρίθηκαν “κίτρινα” – Τι έδειξε η αυτοψία

Ολοκληρώθηκε η αυτοψία από τα ειδικά κλιμάκια στις περιοχές που επλήγησαν από τη φωτιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, μετά την καταστροφική φωτιά της 13ης Αυγούστου, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων από τους επαγγελματίες της περιοχής που επλήγησαν προκειμένου, να λάβουν ενίσχυση κρατικής αρωγής.

Η κάμερα της ΕΡΤ, με τον δημοσιογράφο Κώστα Καντούρη, βρέθηκαν στο σημείο και μίλησαν με κατοίκους και παραθεριστές που επλήγησαν και προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές, αλλά και να ακολουθήσουν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται.

Σύμφωνα με τους μηχανικούς της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βόρειας Ελλάδας, εννέα κτίρια στην περιοχή της Σιβηρίας έχουν υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου. Από αυτά, επτά είναι σπίτια, εκ των οποίων τα έξι χαρακτηρίστηκαν κίτρινα, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να κατοικηθούν αν δεν αποκατασταθούν οι ζημιές και το ένα πράσινο, δηλαδή ότι μπορεί να κατοικηθεί και μπορούν οι ζημιές να αποκατασταθούν παράλληλα. Ανάλογη εκτίμηση έγινε σε δύο αποθήκες, εκ των οποίων η μία κρίθηκε κίτρινη και η δεύτερη πράσινη,.

Ο απολογισμός των ζημιών θα τεθεί υπόψη της σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη, 19 Αυγούστου, στις 12 το μεσημέρι στο δημαρχείο Κασσάνδρας,υπό την προεδρία του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου και τη συμμετοχή παραγόντων του δήμου Κασσάνδρας, της Περιφέρειας Χαλκιδικής και άλλων υπηρεσιών, όπως του Δασαρχείου, της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας.

Υπενθυμίζεται, εξάλλου, πως τα συνεργεία του δήμου Κασσάνδρας εργάζονται από την πρώτη στιγμή για την απομάκρυνση υλικών μετά την καταστροφική πυρκαγιά.