Χαλκιδική: Εκκλησάκι στο σημείο της τραγωδίας στη μνήμη της οικογένειας από τη Μολδαβία

Ένα μικρό εκκλησάκι θα τοποθετηθεί στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε τρία μέλη οικογένειας από τη Μολδαβία. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Προξενείο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και έχει ως στόχο να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη των θυμάτων.

Με αφορμή το τραγικό δυστύχημα της 15ης Ιουλίου 2026 στην περιοχή της Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής, ο Επίτιμος Πρόξενος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη, Γεώργιος Χ. Παλάζης, υπέβαλε επίσημο αίτημα προς τον Δήμο Σιθωνίας.

Παράλληλα, την προσεχή Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026, στις 17:00 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί συμβολική συγκέντρωση στο σημείο του δυστυχήματος για μία συμβολική παρουσία και απόδοση τιμής στα θύματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή του Προξενείου της Δημοκρατίας της Μολδαβίας

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

Με αφορμή το τραγικό τροχαίο δυστύχημα της 15ης Ιουλίου 2026 στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους τρία μέλη οικογένειας από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και τραυματίστηκε σοβαρά η επτάχρονη κόρη τους, η οποία πλέον έχει επιστρέψει στην πατρίδα της, προχωρούμε σε μία συμβολική πρωτοβουλία μνήμης.

Ως Επίτιμος Πρόξενος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη, έχω υποβάλει προς τον Δήμο Σιθωνίας αίτημα για την εξέταση της δυνατότητας τοποθέτησης ενός μικρού εκκλησιδίου/εικονοστασίου πλησίον του σημείου του δυστυχήματος, στην περιοχή της Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής.

Η πρωτοβουλία έχει αποκλειστικά χαρακτήρα μνήμης, τιμής και προσευχής για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους και επιθυμούμε να πραγματοποιηθεί με την απόλυτη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων ελληνικών αρχών, της Εκκλησίας και με πλήρη σεβασμό στην οδική ασφάλεια και τη νομοθεσία.

Την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 και ώρα 17:00, θα μεταβούμε στο σημείο του δυστυχήματος για μία συμβολική παρουσία και απόδοση τιμής στα θύματα.

Θα ήταν ιδιαίτερη τιμή να καλύψετε δημοσιογραφικά την πρωτοβουλία αυτή, η οποία αποτελεί έναν μικρό αλλά ουσιαστικό φόρο τιμής στα θύματα και ταυτόχρονα έναν συμβολικό δεσμό μεταξύ του ελληνικού και του μολδαβικού λαού.

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία, δήλωση ή συνέντευξη.

Με εκτίμηση,

Γεώργιος Χ. Παλάζης

Επίτιμος Πρόξενος

της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη.