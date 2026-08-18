Ταχιάος για Μετρό Καλαμαριάς: “Μετράμε μέρες πλέον – Εξαιρετικά περίπλοκο το εγχείρημα της επέκτασης”

Ο Νίκος Ταχιάος αναφέρθηκε, από το αμαξοστάσιο Πυλαίας, στα τελευταία στάδια πριν από τη λειτουργία του Μετρό Καλαμαριάς.

Στην ανάρτησή του ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών τονίζει ότι “μετράμε μέρες” για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά.

“Λίγοι μπορούν να το καταλάβουν, αλλά το εγχείρημα “Καλαμαριά” αποδείχθηκε εξαιρετικά περίπλοκο για πολλούς και διαφορετικούς λόγους που ανάγονται ακόμη και στον αρχικό σχεδιασμό. Τελικά όμως, το αποτέλεσμα θα φανεί μοναδικό”.

“Να μην ξεχνάμε και την οδό Πόντου, το πανάκριβο έργο που ακολουθεί, για να ολοκληρώσει μία τεράστια παρέμβαση“, επισημαίνει μεταξύ άλλων ο κ. Ταχιάος.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Να λοιπόν, που εδώ, στο Αμαξοστάσιο της Πυλαίας, τικάρουμε την χαρτούρα που χρειάζεται να έχει συγκεντρωθεί για να εκδοθούν οι άδειες και να λειτουργήσει το μετρό ως ενιαίο δίκτυο πλέον, με την προσθήκη του νέου κλάδου προς Καλαμαριά. Και επειδή η λέξη «χαρτούρα» μοιάζει να απομειώνει την σημασία αυτού που κάνουμε να ξεκαθαρίσω ότι ό,τι έχει προηγηθεί και έχει καταγραφεί σε τόμους επί τόμων για να συμπυκνωθεί σε βεβαιώσεις των πάμπολλων συντελεστών του έργου και πιστοποίηση από έναν από τους πιο έγκυρους αξιολογητές, την TÜV Rheinland, και τελικά επιτρέπει την αδειοδότηση, αφορά πρωτίστως στην ασφάλεια του επιβατικού κοινού.

Ξέρω τις διαμαρτυρίες για την καθυστέρηση. Πριν από λίγο ήμουν στο κέντρο της Καλαμαριάς και αντιμετώπισα την δυσπιστία και την καχυποψία περαστικών. Λίγοι μπορούν να το καταλάβουν, αλλά το εγχείρημα «Καλαμαριά» αποδείχθηκε εξαιρετικά περίπλοκο για πολλούς και διαφορετικούς λόγους που ανάγονται ακόμη και στον αρχικό σχεδιασμό. Τελικά όμως, το αποτέλεσμα θα φανεί μοναδικό. Να μην ξεχνάμε και την οδό Πόντου, το πανάκριβο έργο που ακολουθεί, για να ολοκληρώσει μία τεράστια παρέμβαση.

Κάποιοι παρατηρητικοί επιβάτες, από τους λιγοστούς που κυκλοφορούν αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη, κατέγραψαν τα τελευταία βράδια συρμούς (τους αποκαλούμενους και ghosts) που σταματούσαν στους σταθμούς με την ένδειξη «Μίκρα», στους οποίους όμως οι άνθρωποι της THEMA δεν τους άφηναν να επιβιβαστούν. Ναι, οι δοκιμαστικές διαδρομές προς την Καλαμαριά, το περίφημο trial run, έχουν ήδη ξεκινήσει και από αύριο θα συστηματοποιηθούν και στη διάρκεια της ημέρας.

Όλα πάνε καλά! Με απλά λόγια, μετράμε μέρες πλέον».