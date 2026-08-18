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Ζάκυνθος: Τραυματισμός επιβατών λόγω ανατροπής σκάφους κατά τη διάρκεια βαρκαρόλας

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Έξι επιβάτες τραυματίστηκαν το βράδυ της Δευτέρας, όταν επιβατηγό-τουριστικό σκάφος προσέκρουσε σε τσιμεντόλιθους (μπλόκια), κατά την επιστροφή του από περιηγητικό πλου στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών, στη Ζάκυνθο.

Το περιστατικό γνωστοποιήθηκε στη Λιμενική Αρχή Αγίου Νικολάου Βολιμών από τον 41χρονο κυβερνήτη του σκάφους, στο οποίο επέβαιναν 24 επιβάτες και δύο μέλη πληρώματος

Μετά τον κατάπλου στο λιμάνι, δύο τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείου Ζακύνθου, ενώ τέσσερις ακόμη πήγαν στο νοσοκομείο με ίδια μέσα, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πέντε από τους έξι τραυματίες έλαβαν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και πήραν εξιτήριο. Ένας 60χρονος ημεδαπός παραμένει νοσηλευόμενος για προληπτικούς λόγους.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί ο Λιμενικός Σταθμός Αγίου Νικολάου Βολιμών.

Στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθη ο 41χρονος κυβερνήτης του Ε/Γ-Τ/Ρ, για παράβαση των άρθρων 306 («Έκθεση») και 314 («Σωματική βλάβη από αμέλεια») του Ποινικού Κώδικα, καθώς και των άρθρων 104 («Διοικητική εξουσία Πλοιάρχου») και 225 («Παράβαση κανονισμού προς αποφυγή συγκρούσεων») του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.

Παράλληλα, απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους έως ότου προσκομιστεί βεβαιωτικό αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα, ενώ έχει κινηθεί και η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

Από την πρόσκρουση δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Ζάκυνθος Λιμενικό Σώμα

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