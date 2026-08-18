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Χαλκιδική: Στερεύει το νερό στην Χανιώτη λόγω λειψυδρίας και υπερτουρισμού

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Προβλήματα υδροδότησης καταγράφονται στην περιοχή της Χανιώτης στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής κάνοντας δύσκολη την καθημερινότητα τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες, σε μια περίοδο που και οι θερμοκρασίες είναι υψηλές αλλά και μεγάλη η τουριστική κίνηση.

Ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Παύλος Σαρόγλου, συνάντησε σε αυτοψία που πραγματοποίησε στην περιοχή, βρύσες, από τις οποίες να μην τρέχει σταγόνα νερό, άλλες με χαμηλή πίεση, κατοίκους και παραθεριστές να εφοδιάζονται με εξάδες εμφιαλωμένο νερό.

Όπως μετέφεραν στον δημοσιογράφο, τουλάχιστον εδώ και μία εβδομάδα δεν είχανε νερό, ενώ μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα στις κατοικίες που βρίσκονται στα υψώματα, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να προμηθεύονται νερό, ώστε να εξυπηρετήσουν ακόμη και τις βασικές τους ανάγκες μέσα στον οικισμό της Χανιώτης.

Οι περισσότεροι ωστόσο μόνιμοι κάτοικοι αλλά και ιδιοκτήτες παραθεριστικών κατοικιών, που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα χρόνια, έχουν τοποθετήσει ντεπόζιτα και δεξαμενές.

Το πρόβλημα οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η περιοχή, όπως και οι περισσότερες τουριστικές περιοχές στη Χαλκιδική, κατακλύζονται κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, με χιλιάδες επισκέπτες.

Υπενθυμίζεται ότι οι τοπικές αρχές απευθύνουν εκκλήσεις, ούτως ώστε να γίνεται λελογισμένη χρήση, να μην γίνεται άσκοπη χρήση για αρδευτικά λόγους, ενώ κυρίως τις νυχτερινές ώρες προχωρούν σε διακοπές, ούτως ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στη διάρκεια της ημέρας.

Δείτε το βίντεο

Πηγή: ertnews.gr

Χαλκιδική

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