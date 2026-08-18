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Politico: Το προσωπικά κινητά του Βρετανού υπουργού Άμυνας και άλλων δύο εντοπίστηκαν στο Διαδίκτυο

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THESTIVAL TEAM

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Οι προσωπικοί αριθμοί κινητών τηλεφώνων τριών Βρετανών υπουργών, μεταξύ των οποίων και του υπουργοιύ Άμυνας Γουές Στρίτινγκ, εντοπίστηκαν δημοσιευμένοι στο Διαδίκτυο μαζί με τα ονόματά τους, αποκαλύπτει το Politico.

Το διαδικτυακό μέσο, αφού έλεγξε έναν κατάλογο μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, εντόπισε τρεις αριθμούς που είχαν δημοσιευτεί στο Διαδίκτυο: Πρόκειται για αυτούς του Στρίτινγκ, του υπουργού Δικαιοσύνης Άλεξ Νόρις και του υπουργού Βόρειας Ιρλανδίας Κρις Μπράιαντ.

Οι τρεις αριθμοί έχουν διαγραφεί ή πρόκειται να διαγραφούν άμεσα.

Η ανακάλυψη έρχεται μετά την αναφορά του Politico ότι ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ είχε πέσει θύμα απάτης μέσω SMS απαντώντας σε μηνύματα από άγνωστο πρόσωπο που παρίστανε τη Σούζι Γουάιλς, την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου.

Υποψιάστηκε όμως ότι η επικοινωνία ήταν παράνομη και τερμάτισε τη συνομιλία.

Η Ντάουνινγκ Στριτ είπε ότι ανταλλάχτηκαν «λίγα μηνύματα που δεν είχαν σημασία». Δεν είναι όμως γνωστό πώς βρήκε το άγνωστο πρόσωπο τον αριθμό του πρωθυπουργού.

Οι υπουργοί έχουν στη διάθεσή τους ασφαλείς συσκευές για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ιδίως για θέσεις όπως η άμυνα. Οφείλουν να τις χρησιμοποιούν για επικοινωνίες που δεν αφορούν προσωπικά θέματα.

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