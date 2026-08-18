“Ήθελα να στρίψω στο φανάρι και έκανα λάθος” λέει η 82χρονη που οδηγούσε ανάποδα στην Αθηνών-Κορίνθου

Ένα λάθος μιας ηλικιωμένης οδηγού που μπορούσε να αποβεί μοιραίο για οδηγούς που κινούνται στην Εθνική Αθηνών-Κορίνθου, βγήκε στο φως της δημοσιότητας μέσα από βίντεο ντοκουμέντο που δημοσιεύτηκε στα social media.

Οι διακοπές του καλοκαιριού σε συνδυασμό με την τύχη της ηλικιωμένης οδηγού γλίτωσαν τα χειρότερα, ενώ ο οδηγός της μηχανής που έκανε γνωστό το περιστατικό, χάρη στα καλά αντανακλαστικά του, γλίτωσε από την σύγκρουση.

Η 82χρονη γυναίκα μίλησε στο newsit.gr για το τι συνέβη και για το λάθος της, δηλώνοντας μετανιωμένη. «Λάθος έγινε. Ήθελα να στρίψω στο φανάρι για να έρθω προς Αθήνα και έκανα λάθος. Αντί να στρίψω στο φανάρι που οδηγεί προς την Αθήνα, έστριψα στην προηγούμενη διάβαση, εκεί που πηγαίνει προς Θήβα. Το κατάλαβα αμέσως. Πήγα στον παράδρομο, γύρισα και πήρα μετά τον κανονικό δρόμο και έφυγα. Δεν υπήρχαν αυτοκίνητα εκείνη την ώρα. Ήταν μόνο μία μηχανή», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, η ίδια έκανε ότι μπορούσε για να ειδοποιήσει τον οδηγό της μηχανής που έβλεπε να πηγαίνει προς την σωστή κατεύθυνση.

«Τον είδα, άναψα και αναβόσβησα τα αλάρμ, για να δείξω ότι κάτι μου είχε συμβεί, μπήκα αμέσως στον παράδρομο, γύρισα και μετά μπήκα πάλι στην οδό και έφυγα. Δεν είχα ξεκινήσει από την Αθήνα. Ήμουν από το χωριό μου, το Κριεκούκι. Δεν είχα μιλήσει με κανέναν άλλο. Ήταν απλώς ένα λάθος. Αντί να πάω στο φανάρι που στρίβουμε για την Αθήνα, έστριψα σε εκείνο που στρίβουμε για τη Θήβα», καταλήγει.