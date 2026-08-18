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Ηλικιωμένη με Mercedes πήγαινε ανάποδα στην Αθηνών – Κορίνθου (video)

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THESTIVAL TEAM

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Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε το μεσημέρι της Κυριακής 16 Αυγούστου στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, όταν αυτοκίνητο με ηλικιωμένη οδηγό βρέθηκε να κινείται ανάποδα στο ρεύμα κυκλοφορίας. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:45, κοντά στην έξοδο της Μαγούλας, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ένα μαύρο Mercedes κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση από τα υπόλοιπα οχήματα, με τους διερχόμενους οδηγούς να βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι με το αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πίσω από το τιμόνι βρισκόταν ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο είχε εισέλθει στο ρεύμα κυκλοφορίας με αντίθετη κατεύθυνση.

Η κίνηση του αυτοκινήτου δημιούργησε εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες στην εθνική οδό, καθώς τα οχήματα που κινούνταν κανονικά προς Κόρινθο μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να βρεθούν σε πορεία σύγκρουσης με το Mercedes.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν έχει γίνει γνωστό για πόση απόσταση κινήθηκε ανάποδα η οδηγός, ούτε πώς τελικά ολοκληρώθηκε το περιστατικό. Ωστόσο οι Αρχές αναζητούν τον οδηγό για περισσότερες πληροφορίες.

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