Καλομοίρα: Θυμάμαι πως ήμουν πολύ θυμωμένη με τον Γιώργο, δεν μπορούσα να κοιμηθώ δίπλα του

Μαζί με τον σύζυγο της, Γιώργο Μπούσαλη έδωσε η Καλομοίρα συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Αστέρη Κασιμάτη αυτή την εβδομάδα.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε αφενός για τον τρόπο με τον οποίο ενδεχομένως να τσακωθεί με τον εκλεκτό της καρδιάς της και αφετέρου για τη βοήθεια που λαμβάνει από την ψυχοθεραπεία τα τελευταία χρόνια.

Είστε από τα ζευγάρια που μπορείτε να κοιμηθείτε χωριστά όταν τσακώνεστε;

Μια φορά, θυμάμαι, ήμουν πολύ θυμωμένη με τον Γιώργο και δεν μπορούσα να κοιμηθώ δίπλα του. Εκείνος είχε πάει σε άλλο δωμάτιο στο σπίτι, πήγα και του είπα: “Σ’ αγαπώ, έλα πίσω”.Μέχρι εκεί κράτησε ο τσακωμός μας.

“Κάνω ψυχοθεραπεία σχεδόν πέντε χρόνια τώρα. Με την ψυχολόγο μου επικοινωνώ όταν έχω ένα θέμα που παρατηρώ ότι περνάει ο καιρός και δεν το έχω λύσει, οπότε διογκώνεται στο μυαλό μου”.

“Το να συζητάω μαζί της είναι θεραπευτικό, γιατί καταλαβαίνει τον τρόπο που σκέφτομαι και ξέρει τι με πονάει” παραδέχεται, σε άλλο σημείο της ίδιας συνέντευξης, η Καλομοίρα.