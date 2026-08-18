MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Τζένη Καζάκου: Είχα φτάσει σε μια κατάσταση όπου δεν με ενδιέφερε τίποτα, ούτε για τους γύρω μου ούτε για τη ζωή και τον εαυτό μου

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η Τζένη Καζάκου, αυτή την εβδομάδα, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Μιχάλη Ροδόπουλο.

Ανάμεσα σε πολλά, δε, η νεαρή ηθοποιός και κόρη της Τάνιας Τρύπη και του Κωνσταντίνου Καζάκου αναφέρθηκε στους λόγους που θέλησε να λάβει υποστήριξη από την ψυχοθεραπεία αλλά και στους φόρους της.

Ποια ήταν η αφορμή που σε οδήγησε σε ψυχοθεραπευτή;

Είχα φτάσει σε μια κατάσταση όπου δεν με ενδιέφερε τίποτα, ούτε για τους γύρω μου ούτε για τη ζωή ούτε για τον εαυτό μου. Για χρόνια κράταγα μέσα μου πράγματα και, κάποια στιγμή, άρχισαν σιγά σιγά να σκάνε. Έβγαλα διάφορα ψυχοσωματικά και τότε συνειδητοποίησα ότι κάτι δεν πάει καλά με μένα.

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σου φόβος;

Ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι να χάσω τη μαμά και τον μπαμπά μου. Ενώ δεν μεγάλωσα σε μια κλασική οικογένεια, με τα καθιερωμένα κυριακάτικα τραπέζια και όλα τα υπόλοιπα, έχω πολύ πιο μεγάλη σύνδεση με τους γονείς μου. Αυτό το τατουάζ, εδώ στο χέρι μου, ένα τριαντάφυλλο με την ημερομηνία που “έφυγε”, ήταν το πρώτο που χτύπησα και είναι για τον παππού μου, τον Φώτη, τον πατέρα της μαμάς μου.

Ήταν σαν δεύτερος μπαμπάς μου, η πρώτη απώλεια που είχα στη ζωή μου. Όταν τον έχασα, συνειδητοποίησα πόσο μικρή είναι η ζωή και πόσο σημαντικό είναι να λες – τώρα που μπορείς και όχι αύριο ή μεθαύριο – “σ’ αγαπώ”, “μου λείπεις”, “καληνύχτα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Η τροπική καταιγίδα “Λάλα” σάρωσε τη Χαβάη: Κατέρρευσαν δρόμοι και γέφυρες – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

“Νίκη” για πυρκαγιές: Θα έρθει η ώρα της απόδοσης ευθυνών, τώρα είναι ώρα μάχης

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Ιωάννα Τούνη: Να ερωτεύεσαι ακόμη περισσότερο τον άνθρωπο σου, βλέποντας πώς συμπεριφέρεται στο παιδί σου…

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Χαλκιδική: Αποκαλυπτήρια της προτομής του ήρωα της ΕΛΔΥΚ Γ. Χαμουργιωτάκη στη Ν. Ποτίδαια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Τραγωδία στην Εύβοια: Πέθανε 39χρονη γυναίκα στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 5 ώρες πριν

Χωράφια πρώτα, σπίτια μετά: Ξεκινά ο μεγάλος έλεγχος στα ακίνητα, τι αλλάζει με το νέο μητρώο